【存息優惠】南商快閃定存優惠 128天港元／美元定存0.98厘年息 收息攻略 17:25 2022/03/18 分享： 南商近日推出快閃定存優惠，128天港元及美元定存可享0.98厘年息。若以100萬港元敍造定存，存128日期滿可獲約3,437元利息。 由即日起至3月31日，南商銀行推出128天快閃定期存款優惠，起存額為等值100萬港元，以新資金開立港元及美元定存皆享0.98厘年息。 責任編輯：曹佩鈞 ＝＝＝＝＝ 邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【港元定存】港銀爆加息搶存戰 3個月港元定存邊間最高息？ 今日 【港元定存】港銀爆加息搶存戰 3個月港元定存邊間最高息？ 【存息優惠】南商夥中國移動推定期存款優惠 14日人幣定存年息9.41厘 2022/03/15 【存息優惠】南商夥中國移動推定期存款優惠 14日人幣定存年息9.41厘 【港元定存】6個月港元定存存息比較 存50萬元期滿獲$2,750利息 2022/03/15 【港元定存】6個月港元定存存息比較 存50萬元期滿獲$2,750利息 【存息優惠】虛銀平安壹賬通推迎新優惠 開立定存最高獲1,000元現金獎賞 2022/03/14 【存息優惠】虛銀平安壹賬通推迎新優惠 開立定存最高獲1,000元現金獎賞 【活期存款】天星銀行3月18日起調整分層存款額度 存50萬每年少賺$800 2022/03/11 【活期存款】天星銀行3月18日起調整分層存款額度 存50萬每年少賺$800 定期存款 港元