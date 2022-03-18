【存息優惠】南商快閃定存優惠　128天港元／美元定存0.98厘年息

南商近日推出快閃定存優惠，128天港元及美元定存可享0.98厘年息。若以100萬港元敍造定存，存128日期滿可獲約3,437元利息。

由即日起至3月31日，南商銀行推出128天快閃定期存款優惠，起存額為等值100萬港元，以新資金開立港元及美元定存皆享0.98厘年息。

責任編輯：曹佩鈞

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