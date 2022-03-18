  • 27°C
香港時間 : 2022318日 (週五) 18:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【存息優惠】南商快閃定存優惠　128天港元／美元定存0.98厘年息

收息攻略 17:25 2022/03/18

分享：

南商近日推出快閃定存優惠，128天港元及美元定存可享0.98厘年息。若以100萬港元敍造定存，存128日期滿可獲約3,437元利息。

由即日起至3月31日，南商銀行推出128天快閃定期存款優惠，起存額為等值100萬港元，以新資金開立港元及美元定存皆享0.98厘年息。

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【港元定存】港銀爆加息搶存戰　3個月港元定存邊間最高息？
今日
【港元定存】港銀爆加息搶存戰　3個月港元定存邊間最高息？
【存息優惠】南商夥中國移動推定期存款優惠　14日人幣定存年息9.41厘
2022/03/15
【存息優惠】南商夥中國移動推定期存款優惠　14日人幣定存年息9.41厘
【港元定存】6個月港元定存存息比較　存50萬元期滿獲$2,750利息
2022/03/15
【港元定存】6個月港元定存存息比較　存50萬元期滿獲$2,750利息
【存息優惠】虛銀平安壹賬通推迎新優惠　開立定存最高獲1,000元現金獎賞
2022/03/14
【存息優惠】虛銀平安壹賬通推迎新優惠　開立定存最高獲1,000元現金獎賞
【活期存款】天星銀行3月18日起調整分層存款額度　存50萬每年少賺$800
2022/03/11
【活期存款】天星銀行3月18日起調整分層存款額度　存50萬每年少賺$800
定期存款 港元

下一篇文章

【收息股】港股收息懶人包　自己砌高息組合無難度（更新至3月17日）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【收息股】港股收息懶人包　自己砌高息組合無難度（更新至3月17日）
【收息股】港股收息懶人包　自己砌高息組合無難度（更新至3月17日）
【存息優惠】富邦同心抗疫定存優惠　12個月港元定存最高1.2厘
【存息優惠】富邦同心抗疫定存優惠　12個月港元定存最高1.2厘
【存息優惠】南商夥中國移動推定期存款優惠　14日人幣定存年息9.41厘
【存息優惠】南商夥中國移動推定期存款優惠　14日人幣定存年息9.41厘
【活期存款】8間虛擬銀行活期利率大檢閱　邊間港元活期年息達3.6厘？
【活期存款】8間虛擬銀行活期利率大檢閱　邊間港元活期年息達3.6厘？
【收息股】收息求穩陣　呢2隻收息股1年派4次息
【收息股】收息求穩陣　呢2隻收息股1年派4次息
收息比盈富基金更好？　7隻冷門高息ETF比較（附股息率一覽）
收息比盈富基金更好？　7隻冷門高息ETF比較（附股息率一覽）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款