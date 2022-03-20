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【健康增值】小量光綫也可影響睡眠質素　嚴重或增患心臟病糖尿病風險

個人增值 15:00 2022/03/20

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關燈、睡覺，是入睡前的慣常動作，但有些人可能怕黑，會在床頭亮起一盞小燈，或者打開睡房門讓客廳的光源透入，睡起來才感安心。專家告訴你，這習慣可能要改，因為睡覺時就算只是丁點兒的光綫，輕則影響睡眠質素，重則增加心臟病和糖尿病風險。

嚴重或增患心臟病糖尿病風險

美國有線電視新聞網CNN引述一項發表在《美國國家科學院院刊》的研究，在昏暗的燈光下（例如關掉聲音的電視機）只睡一晚，會提高參加睡眠實驗的健康年輕人的血糖和心率水平。美國芝加哥西北大學范伯格醫學院睡眠醫學中心主任Phyllis Zee博士說，盡管參與研究者閉着眼睛睡覺，但昏暗的光綫會進入眼瞼並擾亂了睡眠。

心率通常在夜間下降，隨着大腦忙於修復和恢復身體活力而減慢。許多研究表明，夜間心率升高，會提高將來罹患心臟病和過早死亡的危險。

【肥胖可能與先天基因有關？ 減磅須還原基本步：按此

高血糖水平與胰島素抗阻息息相關，後者是指人體對胰島素的敏感度下降，身體停止正確使用葡萄糖，胰腺進入超速運轉狀態，用額外的胰島素淹沒身體以過度補償，久而久之，胰島素抗阻最終會導致二型糖尿病。

建議睡房禁絕藍光

Phyllis Zee博士給大家的建議是：睡覺時要拉上窗簾、關掉所有的燈，並考慮使用睡眠眼罩，並且在睡覺前至少一、兩個小時開始調暗燈光，為睡眠做好準備。她還補充，檢查睡房是否有不必要的光源，還要注意使用的燈光類型，並禁止任何藍色光譜中的燈光，例如電視、智能手機、平板電腦和手提電腦等電子設備發出的燈光。

 

作者、責任編輯：周美好

【原文：CNN：小量光綫也可干擾睡覺 增加心臟病糖尿病風險

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