【電商營銷】「宅經濟」續成電商主流　4種熱銷產品逐個捉

在歐美國家，雖然疫情帶來的封鎖措施逐漸解除，然而宅經濟（Stay-at-Home Economy）仍然是影響電商的一個重要因素，令居家辦公、休閒娛樂的相關產品需求仍然高企。此外，全球消費者對電子產品的需求持續上升，並追求更高質素的產品，令智能手機、電子音響設備、穿戴式裝置及智能家居等科技產品持續備受追捧，同時帶動其他相關配件的銷量。

中國是消費電子產品的生產大國，因此內地賣家在eBay上的銷售資料可部分反映全球的市場需求。以下整合eBay平台資料，為賣家推薦新一年的熱銷產品。

1. 廚房電器

家庭電器在eBay上的銷量一直穩步上揚，尤其在疫情下消費者減少外出用餐，變相令家庭煮食需求上升，因此各式各類的廚房電器均深受消費者青睞。根據eBay平台資料，中國內地賣家廚房電器產品的出口銷售增幅強勁，例如麵包機的銷售額在2021年第三季度相比疫情前上升超過150%，氣炸鍋則上升達97%，反映全球市場的需求明顯呈現上升趨勢。事實上，歐美消費者偏好煎炸食品，但同時注重健康，當中氣炸鍋主打減少用油，比傳統油炸健康而且方便易用，成為廚房電器的不二之選，本地賣家可以此作參考。

2. 平板電腦

不少企業、學校恢復混合或居家辦公、學習模式，刺激了消費者對電子產品更新換代的需求。當中平板電腦價錢較一般手提電腦相宜，而且輕巧便攜，方便用家隨時轉換工作地點之餘，更是家庭影音播放和遊戲娛樂的絶佳工具，令該產品類別在eBay平台上的銷量持續高企。我們留意到歐洲市場中兒童平板電腦、商務用途和支援繪圖功能的平板電腦尤其受歡迎，本港賣家可多加注意。

3. 電視機

消費者有更多時間在家看電視，加上串流媒體發展日漸成熟，令全球消費者對電視機的需求與日俱增。根據eBay平台資料，中國內地賣家在去年第三季電視機的出口銷售額相比疫情前亦上升近60%，其全球受歡迎程度可見一斑。產品趨勢上，智能電視的2021年全球市場總值已接近2,400億美元，預計數字將在2027年達至超過3,500億美元，可見該產品市場增長空間龐大。電視機銷量穩步上升同時帶動電視支架和投影機的需求，加上投影機體積相對較小且方便攜帶，因此廣受歐美消費者歡迎。

4. 咖啡機

咖啡是歐美消費者每日的必需品，因此咖啡機品類一直是一個非常龐大的市場。根據Modor Intelligence 2020年發布的報告，全球咖啡機市場規模將在2026年達到63.6億美元。

我們相信電子商務的機遇在後疫情時代將依然源源不絕，特別是電子產品領域，賣家可以多留意相關產品的銷售趨勢，並按照目標市場的受眾喜好作出微調，在新一年實現銷售增長。

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