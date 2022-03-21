【消費優惠】海馬牌慶祝世界睡眠日　床褥梳化枕頭低至6折

海馬牌為慶祝世界睡眠日，由即日起所有產品低至6折發售。

優惠包括仿皮梳化床，原價2,499元，6折後優惠價1,499元；海馬床褥乳膠質感系列原價3,589元，7折後2,499元；珊瑚枕頭原價109元，6折後65元等，同時亦有大量其他精選產品優惠發售，詳情可到店內查詢。

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撰文：hket小編

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