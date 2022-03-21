【消費優惠】海馬牌慶祝世界睡眠日 床褥梳化枕頭低至6折 精明消費 10:30 2022/03/21 分享： 海馬牌為慶祝世界睡眠日，由即日起所有產品低至6折發售。 優惠包括仿皮梳化床，原價2,499元，6折後優惠價1,499元；海馬床褥乳膠質感系列原價3,589元，7折後2,499元；珊瑚枕頭原價109元，6折後65元等，同時亦有大量其他精選產品優惠發售，詳情可到店內查詢。 ▼點擊圖片放大 +2 按此查看海馬牌香港分店地址 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】GODIVA x foodpanda mall限定優惠 黑朱古力奶昔買一送一 今日 【消費優惠】GODIVA x foodpanda mall限定優惠 黑朱古力奶昔買一送一 【抗疫外賣】疫下健康素菜外賣選擇 精緻素食點心及菇菌入饌菜餚 2022/03/19 【抗疫外賣】疫下健康素菜外賣選擇 精緻素食點心及菇菌入饌菜餚 【消費優惠】Uniqlo早春單品$59起 網店新客戶享$40迎新優惠券 2022/03/18 【消費優惠】Uniqlo早春單品$59起 網店新客戶享$40迎新優惠券 【消費優惠】IKEA春日限定優惠 精選收納用品低至85折 2022/03/18 【消費優惠】IKEA春日限定優惠 精選收納用品低至85折 【日本網購】日圓跌至逾5年新低 3個日本網購平台推薦 2022/03/17 【日本網購】日圓跌至逾5年新低 3個日本網購平台推薦 付款優惠 著數優惠 香港