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【消費優惠】海雲天外賣自取點心粉麵套餐3折　大家樂長者限定茶市買$40減$2

精明消費 07:00 2022/03/21

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 海雲天：3折外賣自取點心粉麵套餐

由即日起至4月30日，海雲天現推出一系列抗疫外賣預訂優惠，一款粉麵及兩款點心只需98元（原價328元），額外追加每款點心或油菜30元。

    點擊圖片放大

此優惠需於kkday訂購，優惠適用於星期一至日，於上午11時至下午5時供應。

粉麵任選一款

  • 干炒肉片河
  • 鮮蝦炆烏冬
  • 鮑汁炆伊麵
  • 揚州炒飯
  • 星洲炒米粉

點心任選兩款（每款3件）

  • 蟹籽燒賣皇
  • 潮州靚粉果
  • 晶瑩鮮蝦餃
  • 山竹牛肉球
  • 香煎蘿蔔糕
  • 藥膳豬手
  • 蜜汁叉燒包
  • 養顏棗皇糕
  • 香濃芝士撻
  • 野菌上素餃

地點：九龍海逸君綽酒店2樓（黃埔地鐵站D2出口）
查詢電話：2996 8459
網上訂購

2. 大家樂：長者限定茶市買40元減2元

由即日起至12月31日，到大家樂食下午茶憑長者咭或以長者八達通卡買滿40元，即享有2元折扣優惠

優惠不適用於100+分店，亦不可於自助點餐機或大家樂手機應用程式使用。顧客須於惠顧時以樂悠咭/ 長者八達通卡全數支付款項或出示長者咭以任何付款方式支付，此優惠每日只可使用一次。

    點擊圖片放大

3. Oliver's Super Sandwiches：外賣自取8折優惠

星期一至五中午12時後，及星期六至日晚上6時後，惠顧Oliver's Super Sandwiches外賣自取，即享8折優惠。將軍澳廣場分店於星期一至日晚上6時後提供此優惠。優惠不適用於大學分店，優惠不可與其他優惠及折扣同時使用（包括SUPER CLUB會員優惠、折扣），有關金額可賺取積分。

    點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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