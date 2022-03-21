【消費優惠】海雲天外賣自取點心粉麵套餐3折　大家樂長者限定茶市買$40減$2

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 海雲天：3折外賣自取點心粉麵套餐

由即日起至4月30日，海雲天現推出一系列抗疫外賣預訂優惠，一款粉麵及兩款點心只需98元（原價328元），額外追加每款點心或油菜30元。

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此優惠需於kkday訂購，優惠適用於星期一至日，於上午11時至下午5時供應。

粉麵任選一款

干炒肉片河

鮮蝦炆烏冬

鮑汁炆伊麵

揚州炒飯

星洲炒米粉

點心任選兩款（每款3件）

蟹籽燒賣皇

潮州靚粉果

晶瑩鮮蝦餃

山竹牛肉球

香煎蘿蔔糕

藥膳豬手

蜜汁叉燒包

養顏棗皇糕

香濃芝士撻

野菌上素餃

地點：九龍海逸君綽酒店2樓（黃埔地鐵站D2出口）

查詢電話：2996 8459

網上訂購

2. 大家樂：長者限定茶市買40元減2元

由即日起至12月31日，到大家樂食下午茶憑長者咭或以長者八達通卡買滿40元，即享有2元折扣優惠

優惠不適用於100+分店，亦不可於自助點餐機或大家樂手機應用程式使用。顧客須於惠顧時以樂悠咭/ 長者八達通卡全數支付款項或出示長者咭以任何付款方式支付，此優惠每日只可使用一次。

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3. Oliver's Super Sandwiches：外賣自取8折優惠

星期一至五中午12時後，及星期六至日晚上6時後，惠顧Oliver's Super Sandwiches外賣自取，即享8折優惠。將軍澳廣場分店於星期一至日晚上6時後提供此優惠。優惠不適用於大學分店，優惠不可與其他優惠及折扣同時使用（包括SUPER CLUB會員優惠、折扣），有關金額可賺取積分。

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撰文：hket小編

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