【消費優惠】Uniqlo早春單品$59起 網店新客戶享$40迎新優惠券 精明消費 10:30 2022/03/18 分享： Uniqlo早春單品優惠現已開始，多件人氣春季服裝都有震撼減價，包括休閒長褲、牛仔外套、工裝恤衫、衛衣、連帽衛衣、居家服等，最平低至59元。 現時於網店下單購買，可選最近的門店取貨，新客戶更可享40元迎新優惠券！更多優惠單品可到網店上查看。 ▼點擊圖片放大 +4 +3 按此進入Uniqlo網店 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【消費優惠】IKEA春日限定優惠 精選收納用品低至85折 今日 【消費優惠】IKEA春日限定優惠 精選收納用品低至85折 【日本網購】日圓跌至逾5年新低 3個日本網購平台推薦 2022/03/17 【日本網購】日圓跌至逾5年新低 3個日本網購平台推薦 foodpanda夥Atome推先享後付 新客戶買滿$250減$50 2022/03/17 foodpanda夥Atome推先享後付 新客戶買滿$250減$50 【消費優惠】永安旅遊推指定檢疫酒店優惠 會員預訂7晚即減$400 2022/03/17 【消費優惠】永安旅遊推指定檢疫酒店優惠 會員預訂7晚即減$400 【消費優惠】迪士尼真空美食包$178起 提供8款中西菜餚設送貨服務 2022/03/17 【消費優惠】迪士尼真空美食包$178起 提供8款中西菜餚設送貨服務 付款優惠 著數優惠 UNIQLO 香港