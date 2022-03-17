【美國加息】分析質疑聯儲局今年加息7次可能性　不同資產如何部署投資策略？

美國聯邦公開市場委員會在3月會議後發表聲明，將聯邦基金目標利率上調25個基點，而聯儲局主席鮑威爾在新聞發布會上展現的鷹派立場也超出預期，導致收益率曲綫明顯趨平。

景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭認為，低增長和高通脹的結合，可能令聯儲局在決定貨幣政策時更加艱難。自宣布加息和發表經濟預測以來，市場正在消化緊縮步伐略快於之前的預期，但鑑於最近的地緣政治不確定性和能源危機的可能性，趙耀庭指，不肯定是否會看到聯儲局最終會否落實執行如此激進的緊縮措施，對今年可能出現7次加息的情況抱有懷疑。

到目前為止，聯儲局已經成功地傳達了鷹派的訊息，但並沒有真正出現鷹派的行動。面對着日益加劇的經濟不確定性時，趙耀庭認為聯儲局需要作出一個「微妙路綫」，即使在通脹問題上聯儲局可能會作出強硬的言論，但不一定全部都落實。

不同資產相應的投資策略

▶債券

聯儲局公開市場委員會（FOMC）的預測表明希望撤回自疫情以來提供最大的政策支持，尤其是在通脹預計將高於先前預期的情況下。趙耀庭指出，這可能會使國債收益率繼續走高，儘管收益率曲綫趨平可能會限制對較長期債券的影響。今年內十年期國債收益率有可能超過2.5%。

▶美元

更高的收益率可能會支撐美元，但它在過去一年中已經走強，自俄羅斯入侵烏克蘭以來情況更甚，所以不會對美元在今年餘下時間的出現調整感到驚訝。

▶美股

在過去聯儲局緊縮周期期間，美國股市往往會提供正回報。然而，如果認同FOMC對GDP的增長預測（2023 年和2024年分別為2.2%和2%），那麼美股將經歷聯儲局大幅收緊政策和商業利潤增長有限的前景，尤其是面對原材料價格上漲。因此，趙耀庭認為股市漲幅可能有限，尤其是在聯儲局過於鷹派的情況下。

在股票中，價值股相對增長股而言較為看俏，趙耀庭表示較偏好周期性股票多於防守性股票。另外，他還預計，房地產和私人信貸以及大宗商品等另類資產在這種環境下應該會表現出色。

責任編輯：鄭樂怡

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