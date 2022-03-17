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【1萬元消費券】調查指逾8成人望改派現金　政黨建議加碼至1.5萬元

精明消費 17:50 2022/03/17

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【1萬元消費券】調查指逾8成人望改派現金　政黨建議加碼至1.5萬元

新一份財政預算案公布，政府向合資格市民派發1萬港元消費券。民主黨就預算案的內容和抗疫措施進行民調，結果顯示，逾8成受訪者要求消費券改為派現金，該黨建議，第二期消費券可讓市民選擇以現金方式收取，並將第二期加至1萬元，即連同第一期總額合共1.5萬元。

【八達通卡遺失或失效怎麼辦？ 5步更改消費券登記紀錄：按此

民主黨於3月2日至14日，以隨機抽樣電話方式成功訪問逾600位市民。調查顯示，44%受訪者對今年預算案表示「滿意」或「十分滿意」，48%人表示「不滿意」或「十分不滿意」。對於派發1萬元電子消費券，82%受訪者認為「應該」或「十分應該」改為派現金。

【消費券4月發放首5,000元 八達通儲值上限3000元點樣拎？：按此

對於預算案對受疫情影響行業支援是否足夠，只有23%人認為「十分足夠」或「足夠」，認為「不足夠」或「十分不足夠」的則有72%。

民主黨財經及經濟政策發言人陳堡明建議，當局更改第二期消費券派發方式，容許市民選擇改為領取現金，同時將該期的金額加碼至1萬元，即總金額達1.5萬元，令市民在疫情下生活狀況有更大改善。

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 生活理財

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