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【抗疫支援】保誠擴抗疫支援服務加強遙距投保　兼派快速抗原測試包予基層工人

個人增值 18:05 2022/03/17

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疫情下，相信大家都已習慣使用和依賴互聯網通訊，以減少接觸。保誠推出升級版「電子遙距投保」服務，讓市民在家抗疫期間足不出戶亦能安心投保任何個人壽險產品。另外，保誠亦會透過保誠亞洲公益基金（Prudence Foundation）向前綫清潔工、基層工人與他們的家人免費派發3萬份快速抗原測試包。

保誠指，自2020年2月保誠首次試行「遙距投保」渠道後，透過遙距投保申請的保單當中，以醫療及危疾保險最受歡迎，平均各佔超過4成。是次推出升級版「電子遙距投保」服務，讓身處香港的客戶可以在保誠理財顧問的遙距協助下，安心投保任何個人壽險產品，包括最近獲保監局納入遙距投保適用範圍的投資相連壽險，為客戶提供安全便捷的渠道，讓他們可安在家中輕鬆投保，亦配合保監局近日進一步推出的遙距投保措施，以減低保險銷售過程中的病毒感染風險。

派3萬份快速抗原測試包

另外，保誠從保誠亞洲公益基金撥款資助前綫清潔工、基層工人以及其家人，免費派發共3萬份快速抗原測試包，紓緩他們對快速檢測物資的迫切需求。是次行動保誠將與樂施會及香港青年協會祥華中心合作，由3月開始在九龍東、九龍西、新界北及港島地區派發物資，希望緩減前綫及基層市民燃眉之急。

 

責任編輯：區祖飛

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