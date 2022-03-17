▲ 【扣稅攻略2022】對冲長壽風險 保證攞到100歲年金 邊份保證回報高達2.7%？

香港人均壽命愈來愈長，不少人忽視長壽帶來的風險，包括將面對與日俱增的醫療和日常生活開支，若自以為未必如此長壽，甚至心存「到時再算」的想法，年老時可能大失預算。市面上便有3款俗稱「扣稅年金」的合資格延期年金保單（QDAP），只要投保人於人生早段時期供款，讓資金滾存，壽命愈長，所領取的年金收入總額便一直增加，直至100歲。

【退休20年獲穩定收入 比較4份扣稅年金 保證回報相差32%？：按此】

醫療開支日增 長壽或不幸成為風險

「長命百歲」在傳統華人社會實屬好事，既可享受一生辛勞後的成果，又可在悠悠歲月中尋覓自己興趣、陪伴親友，見證世界變遷。

不過，因為通脹、醫療開支日增等原因，長壽或成為一種風險，不少人的退休規劃未必計算至85歲、100歲、甚至是更長的壽命，面對「突如其來」的長壽，從而帶來的額外醫療或日常生活開支，隨時令人措手不及。

市面上便有3款對冲長壽風險的扣稅年金，投保之後，最快可於60歲至65歲開始領取年金收入，直至最少100歲，變相自製長糧，為投保人在年老時提供多一份穩定收入，應付額外開支。

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計及扣稅效應100歲時 總入息為總保費逾兩倍

假設投保人是45歲非吸煙的男性，供款期為10年，每年供款為12,500美元，總供款則為125,000美元。上表中，3款產品的年金保證回本年均為36年，意即投保人81歲時便可回本。

3款產品在100歲時的保證總入息介乎240,466美元至286,746美元，為已繳總保費的1.92倍至2.29倍。另外，扣稅年金顧名思義可申請扣稅，以目前香港最高稅階的17%稅率計算，每人每年最終可慳稅10,200港元，總入息佔扣稅後已繳總保費最多可至逾2.5倍。

【比較7款延期年金 邊隻回報率最高？：按此】

值得留意，安達人壽靈「活」延期年金計劃及永明金融豐碩延期年金計劃由65歲才開始領取年金，並直至100歲；至於中銀人壽延期年金計劃（終身）則由60歲開始領取，並直至終身，意味即使領取人年逾百歲，例如是105歲、110歲，亦可一直領取年金收入，領取人壽命愈長，愈能發揮這項產品的威力，保證內部回報率（IRR）亦會隨之上升。

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100歲時保證回報至少2.3% 宜留意退保保證回本率

以100歲時身故的回報為例，三款產品的保證IRR最少達到2.3%，最高則為2.7%；預期IRR最少達4.1%，最高為4.3%。若計及扣稅效應，保證及預期IRR最高可分別達到3.1%及4.8%。中銀人壽延期年金計劃（終身）在100歲後可繼續領取年金，105歲時身故的保證IRR亦提升至2.5%。

除了總入息及回報，不妨留意長壽年金的早期退保保障，以防因為財務流動性問題，迫不得已提早退保。於投保後10年退保計，3款產品的保證回本率介乎87.8%至97.5%，至於不幸於投保後10年身故，保證回本率亦至少達100%，提供了一定保障。

香港年金同樣「保終身」 惟未有扣稅功能

談到「保終身」的年金，很多人會留意到由政府成立的香港年金公司推出的「香港年金」。但「香港年金」屬於即期年金，在準退休階段一繳付保費即可展開年金期，而且不能扣稅；扣稅年金則可以於較年輕時候展開儲蓄。

「香港年金」最低一筆過保費為50,000港元，最高則為300萬港元，只要持有香港永久性居民身份證及60歲或以上，才可以投保。假設男性投保人於65歲時買入「香港年金」，總供款為100萬元，80歲左右便可以回本，於100歲身故時的保證IRR達到6.39%。

最後，消費者可以配合退休後的規劃、生活水平及財務狀況，來揀選合適的領取年齡與供款金額等。

本文由10Life從不同途徑搜集市場資料製作而成，僅供一般參考之用，並沒有考慮任何個人需要及合適性，亦不應被視為銷售建議。投保前應與持牌保險顧問商討適合自己的保險方案，並以保險公司提供的資料為準。以上保費資料更新至2022年3月7日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。

【文章來源：10Life；原題：【扣稅年金比較】保證攞到100歲嘅長壽年金 邊份回報好？】

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