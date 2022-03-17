【投資展望】可持續投資炙手可熱　有何ESG周邊主題值得留意？

近年，隨着投資者日益追求以前瞻性的策略取得長期增長，主題投資開始興起，幫助投資者抓緊結構性轉變帶來的機會。當談及投資大趨勢時，可持續投資無疑是目前炙手可熱的主題，但有投資者或會誤以為主題投資就是可持續投資。兩者是否可以直接劃上等號？



施羅德投資多元化資產投資總監佘康如表示，主題投資是一個超越傳統地域或行業框架、並具有推動全球結構性轉型的投資領域。主題投資可以與智慧城市、醫療創新、智能製造等趨勢相關。現時有不少結構性增長趨勢正在崛起。這些趨勢預料對未來十年、甚至更長時間內的經濟及投資市場影響深遠。

在該行的投資分析當中，「環境及可持續發展」無疑是一個重大的投資主題，不過，施羅德投資更相信「創新轉型」及「城市及生活方式」將同樣是引領未來趨勢的投資主題。例如，科技進步造就了各式各樣的投資主題，相關發展不單在重塑企業的生產模式，更加快了自動化的進程。當中，智能製造亦成為了一個在「創新轉型」主題下值得關注的周邊主題。



以人為本可持續投資值得留意

佘康如指，「環境及可持續發展」作為主題投資策略的一個類別，其覆蓋的範圍其實相當闊，當中有不少的新興趨勢值得留意，例如可持續食品和飲料便是其中一個備受關注的周邊主題。由於全球人口數目持續增加，為糧食供應和水資源帶來壓力，要提高資源效率和可持續性，難免需要對食物和供水系統進行大量投資。消費者的需求增加和新技術的出現，預料可為可持續食品和飲料企業創造更多投資機會，具有主導地位的企業更可望通過加價擴大利潤。

此外，主題投資通常會被認為是一種增長型的投資風格。佘康如認為，在通脹和利率上升的環境下，這種風格的投資表現可能會受到挑戰。但由於可持續食品和飲料主題內的企業在傳統上被歸類為價值型和具防禦性的企業，因此可與主題投資策略專注增長的性質相輔相成。

責任編輯：陳玉蓮

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