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【消費優惠】IKEA春日限定優惠　精選收納用品低至85折

精明消費 09:00 2022/03/18

分享：

踏入春天，衣服亦是時候換季！IKEA由即日起至4月27日推出春日優惠，準備好一系列低至85折的儲物產品，讓你在換季收納衣服時更方便。

優惠產品包括有分格儲物箱、枕頭袋、組合層格等，最平16.9元！

    點擊圖片放大
    +3
    +2

 

優惠詳情

撰文：hket小編

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欄名 : 消費錦囊

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