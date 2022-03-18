【消費優惠】IKEA春日限定優惠　精選收納用品低至85折

踏入春天，衣服亦是時候換季！IKEA由即日起至4月27日推出春日優惠，準備好一系列低至85折的儲物產品，讓你在換季收納衣服時更方便。

優惠產品包括有分格儲物箱、枕頭袋、組合層格等，最平16.9元！

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

優惠詳情

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經