【消費優惠】IKEA春日限定優惠 精選收納用品低至85折 精明消費 09:00 2022/03/18 分享： 踏入春天，衣服亦是時候換季！IKEA由即日起至4月27日推出春日優惠，準備好一系列低至85折的儲物產品，讓你在換季收納衣服時更方便。 優惠產品包括有分格儲物箱、枕頭袋、組合層格等，最平16.9元！ ▼點擊圖片放大 +3 +2 優惠詳情 撰文：hket小編 ＝＝＝＝＝ 想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 【日本網購】日圓跌至逾5年新低 3個日本網購平台推薦 2022/03/17 【日本網購】日圓跌至逾5年新低 3個日本網購平台推薦 foodpanda夥Atome推先享後付 新客戶買滿$250減$50 2022/03/17 foodpanda夥Atome推先享後付 新客戶買滿$250減$50 【消費優惠】永安旅遊推指定檢疫酒店優惠 會員預訂7晚即減$400 2022/03/17 【消費優惠】永安旅遊推指定檢疫酒店優惠 會員預訂7晚即減$400 【消費優惠】迪士尼真空美食包$178起 提供8款中西菜餚設送貨服務 2022/03/17 【消費優惠】迪士尼真空美食包$178起 提供8款中西菜餚設送貨服務 【抗疫支援】在家抗疫記得做運動！ 女青Y Fitness運動班免費直播上堂 2022/03/16 【抗疫支援】在家抗疫記得做運動！ 女青Y Fitness運動班免費直播上堂 付款優惠 著數優惠 IKEA 香港