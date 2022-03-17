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【投資策略】跌市好緊張？　認清3點保持冷靜

博客 17:35 2022/03/17

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港股近日受到多項因素影響而表現波動，雖然沒有人確切地知道俄烏衝突發展、經濟或市場會發生甚麼，但現在有幾件事需要牢記。

1. 未來市場可能不穩定

動盪和不可預測的時期經常導致股市不穩定。環球多國對俄羅斯的制裁也可能對股市產生影響，特別是如果這場戰爭持續更長時間的話。另外，內地監管政策對港股的影響更為直接及重大。這意味着市場在未來幾周或幾個月內可能會繼續出現波動。沒有人確切地知道一切將如何發展，而且美國聯儲局再啓動加息，將引發全球資金收縮。雖然沒有理由恐慌，但明智的做法是為市場可能出現的更多波動做好準備，以防萬一。

【捱過股市動盪時　股神巴菲特的2招投資建議 :按此

2. 現在出售可能有風險

由於未來市場總是會更加動盪，因此在情況變得更糟之前立即撤出資金似乎是個好主意。然而，這可能是一個冒險的舉動。沒有人確切地知道市場會發生甚麼，因此不能保證股價會下跌。正如周三（16日）因為內地發出利好股市的訊號令港股大幅反彈。從股市表現見到，在短暫的崩盤之後，價格很多時立即反彈。

這並不是說股市經常會經歷類似的情況，但股市可能無法預測，現在說俄烏局勢及內地監管將如何發展還為時過早。與其做出任何下意識的反應，不如坐下來看看會發生甚麼。

3. 保持長遠眼光是明智之舉

現在世界是一個壓力很大的時機，擔心你的投資組合是很正常的。不過，在這種情況下，你能做的最好的事情就是着眼長遠。股市有着悠久的歷史，在過去的幾十年裡經歷了許多戰爭和其他動盪時期的影響。儘管如此，隨着時間的推移，它還是設法獲得了正數的平均回報。事情在好轉之前可能會變得更糟，而且雖然在投資方面從來沒有任何保證，但隨着時間的推移，股市具有彈性及強力回升的歷史。現在是世界動盪的時期，沒有人能準確地說出未來會怎樣。如果對市場感到緊張或不確定，那麼你並不孤單。通過保持冷靜和長期展望，對未來保持樂觀會容易一些。

 

本文所提供的信息僅供一般參考之用，並不構成任何個人化的投資勸誘或建議。作者沒持有以上提及的股票。

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撰文 : 梁耀康 HKMoneyClub聯合創辦人、CFA

欄名 : 理財MoneyClub

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