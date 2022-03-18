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【2022胡潤全球富豪榜】馬斯克蟬聯全球首富　富豪數目再創歷史新高

13:20 2022/03/18

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胡潤研究院發布《2022胡潤全球富豪榜》，今年共有來自69個國家共2558家公司的3381位擁10億美元企業家上榜。Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）連續2年榮登全球首富，財富高達1.29萬億元人民幣，比去年增長4%

至於亞馬遜（Amazon）公司創辦人貝索斯（Jeff Bezos）1.19萬億元人民幣排第2名，而第3名為奢侈品集團LVMH董事長及CEO阿諾特（Bernard Arnault）

《2022胡潤全球富豪榜》

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胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，雖然疫情還沒有結束，加上俄烏戰爭的影響，今年300多人跌出富豪榜，但是亦有近500名新人上榜，全球擁10億美元企業家總人數再創歷史新高，達到近3400人。

另外，中國現在有1100多位10億美元企業家，比美國多了6成。自2016年中國第一次超過美國以來，美國的10億美金企業家人數增加了三分之一，而中國翻了一倍。

結果發現，今年財富增長較快的企業家主要來自「雙碳」政策利好的新能源行業，而財富下降較多的企業家主要來自中國的互聯網行業。

值得注意的是，印度富豪人數最近的增長速度很快，今年印度增加的10億美元企業家人數是美國增加人數的兩倍，現在總數達到200多人，是十年前的近4倍。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 理財學堂

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