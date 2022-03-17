【美國加息】歐美制裁俄國致通脹創新高　多項不明朗因素令加息步伐更難測

美國聯儲局公布3月議息結果，一如市場預期加息0.25厘，至介乎0.25至0.5厘。嘉信理財香港理財顧問林長傑表示，市場多項不確定性令美國聯儲局加息步伐的預測變得極爲波動。

美國增長強勁助紓緩能源價格上漲

林長傑表示，美國聯儲局數月來已經為穩步大幅收緊來年的貨幣政策奠定了基礎，投資者預計美國聯儲局將在本月加息。然而，最近幾星期美國的經濟前景變得不明確，隨着歐美國家對俄羅斯採取一系列制裁行動，引致商品供應減少及價格飆升，結果導致通脹率創40多年新高。儘管就業市場仍然非常強勁，但消費者信心大幅下降，影響消費支出，尤其是在工資增長被通脹飆升所抵銷的情況下。不過，美國經濟增長速度一向強勁，這應有助紓緩能源價格上漲對經濟增長的打擊。

林長傑亦指，這些不確定性令市場對美國聯儲局加息步伐的預測變得極爲波動。儘管美國聯儲局希望穩步提高短期利率和縮減資產負債表，但近幾星期的變化或會影響其作出迅速決定。林長傑認為，美國聯儲局今年可能將進一步加息，但會謹慎行事。

責任編輯：區祖飛

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經