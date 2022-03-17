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【美國加息】聯儲局加息0.25厘　今年料加息7次　分析指加息步伐加快增經濟硬着陸風險

理財資訊 15:40 2022/03/17

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美國聯儲局在3月份議息會議上宣布加息0.25厘，為2018年12月以來首次加息，符合市場預期。聯儲局官員預計今年將合共加息7次，料年底見1.9厘；2023年再加息3次。

PIMCO：聯儲局將多次加息及縮小資產負債表

太平洋投資管理（PIMCO）經濟師Allison Boxer發表分析，指聯儲局在3月份的議息會議上一如預期加息，並強烈暗示在勞動力市場緊縮及通脹升溫的情況下，將會有更多加息機會。聯儲局同時發布一份新的經濟預測摘要，當中顯示大幅上調通脹前景預測，相應令到2022及2023年或會加息多次，傳達了「鷹派」的論調。

Boxer認為，俄烏戰爭令到聯儲局要在充滿不確定的增長前景，以及通脹再度飆升之間作出平衡的決定更具挑戰性。然而，看到聯儲局透露了其看法，認為通脹的風險實際上超越了經濟增長下行的風險，因此預計聯儲局會繼續朝着加息及縮小資產負債表等行動着手。

有見更廣泛的物價上漲，會進一步增加通脹預期失控的風險，聯儲局可能要看到經濟顯著放緩，才會改變加息的策略。雖然在通脹風險上升的情況下，收緊貨幣政策的舉動合理，但隨着金融環境突然收緊，更快的加息步伐可能會在將來對經濟增長造成壓力，增加了未來「硬着陸」的風險，意味未來兩年經濟衰退的風險更高。

尚渤：肯定經濟衰退將會發生

另一間資產管理公司尚渤的總裁兼首席執行官Jason Brady亦指出，雖然聯儲局認為經濟衰退的可能性很低，但他認為這種想法錯誤，幾乎肯定衰退將會發生。

他觀察到聯儲局已不再提及新冠疫情，取而代之是對能源、俄烏衝突的關注，甚至着墨於通脹的擔憂。通脹正深深植根於美國經濟，而聯儲局對暫時性通脹的憂慮已提升至全面恐慌。他相信聯儲局的政策將減慢經濟發展，同時由於這些政策大幅落後於計劃，當局將要從維持低失業率和遏抑通脹之間作出痛苦決擇。

 

責任編輯：鄭樂怡

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