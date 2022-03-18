【NFT】余文樂NFT創世界紀錄　預售2小時衝OpenSea熱賣首位　拍賣底價升至4萬

NFT成為不少藝人發展副業的途徑之一，余文樂繼去年創下NFT拍賣佳績後，他首個自家NFT系列「Zombie Club」，在3月15日預售，僅2小時42分鐘即在全球最大的NFT交易平台OpenSea，登上按交易金額、拍賣底價升幅和其他統計數據排名的第一名，創下最快的世界紀錄。

拍賣底價要價4萬港元

余文樂去年與佳士得合作在「No Time Like Present」NFT加密藝術綫上拍賣專場，成功以1.2億元拍賣出NFT加密藝術，創下亞洲史上最高金額網上拍賣紀錄。

繼去年創下佳績後，余文樂首個自家NFT系列「Zombie Club」，在3月15日預售，僅花2小時42分鐘，即在全球最大的NFT交易平台OpenSea衝到第一名，創下最快的世界紀錄，排名按平台上的NFT的交易金額、拍賣底價升幅和其他統計數據排名。

該NFT系列每個定價定價為0.666以太幣（約14,389港元），現時在OpenSea平台的拍賣底價已升至1.95以太幣（約42,131港元），升值192%。

■余文樂「Zombie Club」NFT■

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

余文樂創下輝煌成績後在社交平台興奮回應：「感謝每一位支持我們的ZOMBIES，我們創造奇蹟了！誰說亞洲沒有好東西！」又寫道：「記住不要驕傲，這只是開始，我們已經準備好所有衝出亞洲！」

該NFT系列預售前獲得不少藝人支持，包括周杰倫、許瑋甯、馮德倫及周興哲等。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App