  • 27°C
香港時間 : 2022318日 (週五) 12:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【NFT】余文樂NFT創世界紀錄　預售2小時衝OpenSea熱賣首位　拍賣底價升至4萬

12:20 2022/03/18

分享：

NFT成為不少藝人發展副業的途徑之一，余文樂繼去年創下NFT拍賣佳績後，他首個自家NFT系列「Zombie Club」，在3月15日預售，僅2小時42分鐘即在全球最大的NFT交易平台OpenSea，登上按交易金額、拍賣底價升幅和其他統計數據排名的第一名，創下最快的世界紀錄。

拍賣底價要價4萬港元

余文樂去年與佳士得合作在「No Time Like Present」NFT加密藝術綫上拍賣專場，成功以1.2億元拍賣出NFT加密藝術，創下亞洲史上最高金額網上拍賣紀錄。

繼去年創下佳績後，余文樂首個自家NFT系列「Zombie Club」，在3月15日預售，僅花2小時42分鐘，即在全球最大的NFT交易平台OpenSea衝到第一名，創下最快的世界紀錄，排名按平台上的NFT的交易金額、拍賣底價升幅和其他統計數據排名。

該NFT系列每個定價定價為0.666以太幣（約14,389港元），現時在OpenSea平台的拍賣底價已升至1.95以太幣（約42,131港元），升值192%。

■余文樂「Zombie Club」NFT■

    點擊圖片放大
    +4
    +3

余文樂創下輝煌成績後在社交平台興奮回應：「感謝每一位支持我們的ZOMBIES，我們創造奇蹟了！誰說亞洲沒有好東西！」又寫道：「記住不要驕傲，這只是開始，我們已經準備好所有衝出亞洲！」

該NFT系列預售前獲得不少藝人支持，包括周杰倫、許瑋甯、馮德倫及周興哲等。

 

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

欄名 : 品味投資

最新專欄文章 更多

【NFT】Joan Cornellà首推NFT作品　5,555枚頭像4月荷蘭式拍賣發售（附取得白名單方法）
2022/03/16
【NFT】Joan Cornellà首推NFT作品　5,555枚頭像4月荷蘭式拍賣發售（附取得白名單方法）
【品味投資】瑞士鐘錶產業銷售排名　勞力士連續5年銷售稱霸
2022/03/14
【品味投資】瑞士鐘錶產業銷售排名　勞力士連續5年銷售稱霸
【NFT】B.Duck進軍NFT市場　玩法升級推全新繁殖孵化計劃
2022/03/12
【NFT】B.Duck進軍NFT市場　玩法升級推全新繁殖孵化計劃
【品味投資】劉鑾雄拍賣89項名酒珍藏　總估價超過2,400萬
2022/03/11
【品味投資】劉鑾雄拍賣89項名酒珍藏　總估價超過2,400萬
【NFT】12歲男孩自製NFT日內售罄賺百萬　坐擁782萬港元身家
2022/03/10
【NFT】12歲男孩自製NFT日內售罄賺百萬　坐擁782萬港元身家
馮德倫 周杰倫 余文樂 許瑋甯 NFT 拍賣 文娛藝術 創業 社交平台

下一篇文章

【日本網購】日圓跌至逾5年新低　3個日本網購平台推薦
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款