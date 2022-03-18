【品味投資】愛彼皇家橡樹50周年主題拍賣　史上第2枚最高估價332萬

之前的文章提到，在2021年瑞士鐘錶產業年度報告中，Audemars Piguet（愛彼，AP）是5年來首次在2021年打入5大之列，銷售量排名第4位，超越了在2017年至2020年排名均在前5名的百達翡麗（Patek Philippe）。愛彼皇家橡樹系列今年踏入50周年，富藝斯（Phillips）鐘錶宣布將於5月6日於日內瓦舉行「The Royal Oak 50th」主題拍賣，共有88枚品相及稀有度兼具的皇家橡樹系列腕錶。

【瑞士鐘錶產業銷售排名 勞力士連續5年銷售稱霸：按此】

史上第2枚生產皇家橡樹腕錶最高估價332萬

「The Royal Oak 50th」主題拍賣將呈獻拍賣史上歷史最悠久的型號5402，而這枚腕錶標註編號A2，代表了其為史上第2枚生產的皇家橡樹系列腕錶。皇家橡樹於1972年在巴塞爾世界鐘錶博覽會正式推出，而此枚腕錶是當時在錶展開幕式上呈現給大眾的4枚皇家橡樹錶款之其中1枚，更進一步提升了其歷史收藏價值。這枚拍品附有完整的配件並且從未被佩戴過，品相極為完美，估價20至40萬瑞郎（約166萬至332萬港元）。

拍賣「老佛爺」購入黑色PVD塗層皇家橡樹

除此之外，另一亮點拍品為人稱「老佛爺」的已故時尚界巨星卡爾·拉格斐（Karl Lagerfeld）於1974年在意大利旅居時購入的型號5402ST黑色PVD塗層皇家橡樹「A系列」，其後於1995年由現有的主人收藏至今逾20載，估價10萬至20萬瑞郎（約83萬至166萬港元）。

亞洲區巡迴預展 台北 地點：路易莎咖啡象山藝文門市，台北市信義區信義路五段95號一樓

日期：3月31日至4月3日 新加坡 地點：St.Regis Hotel, 29 Tanglin Rd - Singapore 247911

日期：4月7日至9日

■愛彼皇家橡樹50周年主題拍賣■











責任編輯：區祖飛

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