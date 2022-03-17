【職場增值】生產力學院推免費網上課程　助打工仔學AI、區塊鏈　完成後頒發證書

近年不少打工仔都在家工作，想趁着空餘時間讀書進修可以有甚麼選擇？生產力促進局轄下的生產力學院開放免費網上學習平台，讓打工仔在家抗疫同時增值。

網上課程內容涵蓋近年嶄新的科技應用，例如人工智能、區塊鏈、大數據等，完成課程後更可獲得證書，想裝備「未來技能」、自我增值的打工仔絕對不可以錯過！

【小朋友提早放暑假有咩做？ 4大機構推免費網課：按此】

生產力學院將於3月25日至4月8日期間，開放自家網上學習平台供個人學員及中小企業員工使用。有興趣人士先前往生產力學院申請報名，成功登記後，便可在此期間內隨時隨地登入網上系統，選擇想修讀的課程學習，費用全免。於指定時間內完成網上課程的學員，更可獲發電子證書。

免費課程內容 1. 顧客服務體驗基礎班

2. 奢侈品零售的客戶體驗及消費信心

3. 人工智能（AI）101 – 基本知識及行業應用

4. 區塊鏈（Blockchain）101 – 關鍵概念及人工智能算法

5. 雲端運算（Cloud Computing）101 – 基本知識及技術限制

6. 大數據（Big Data）101 – 數據分析及開發和管理問題與限制

生產力學院的在綫學習平台是一個互動平台，除了以上的免費課程外，亦設培訓諮詢服務、度身訂製網上學習解決方案、互動網絡研討會培訓資源等一系列免費的學習資源和短片，透過學習管理系統，為學員提供便捷的培訓服務。

生產力局新世代企業及技能發展總經理馮嘉寶指，期望透過免費網上學習平台讓企業及員工掌握「未來技能」，保持競爭力，讓員工加強相關科技技能，優化溝通技巧、批判思維及協作能力，為疫後再出發做好準備。

▼ 點擊圖片放大

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經