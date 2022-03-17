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【理財個案】27歲入股海兩年慘蝕18萬　計劃買樓應否先清倉套現？

博客 14:35 2022/03/17

分享：

差不多要邁向30歲，不少年輕人都會計劃結婚買樓，但若是在投資失利，應先清倉套現，或繼續持有？讀者今年27歲，投資兩年損失18萬元，他另有53萬元現金及股票，計劃兩年後買樓應如何部署？看看龔成是如何回答。

【40歲月入3萬冀為子女滾存財富 10萬建平穩增長組合：按此

讀者：

你好，我今年27歲，入咗股海兩年，但係直至今日輸咗18萬元左右，而家手持大約53萬元現金及股票，主要是新經濟股。

我計劃同另一半兩年後買樓，現時每個月有儲蓄，請問𠵱家應唔應該清倉？

現時我手持的股份：

  • 美股：Coinbase（美：COIN）、Meta Platforms（美：FB）、京東（美：JD）、阿里巴巴（美：BABA）等
  • 港股：騰訊 （00700） 、思摩爾國際 （06969） 及碧桂園服務 （06098）

龔成︰

記住，我哋買股票如同買企業，就算最優質的企業，股價都免不了短期波動，但只要你持有的是優質的股票，就不用擔心。

你持有的股票，都係有質素。就算你用作置業，都不建議急於現時清倉。

但你打算短期内同另一半買樓，建議你不要投資有風險的資產，盡量持有現金，手持的53萬元現金及股票先不要動用。就算投資，建議都只可以投資收息股等低風險資產。

【50歲持400萬部署退休 教你砌增長收息兼備組合：按此

你持有的股票有質素，但就偏向潛力股多，如果持股的比例不是太多（一般2至3成）可以持有。

但如果太多就需要適量減持，或轉至較保守股票。因爲潛力股風險較大，不確定性高，而你短期內又要置業。為免你置業資金太波動，潛力股暫時不宜持有太多。

你可以考慮用部分儲蓄，進行月供股票，去加快累積財富。你可以每月先用一半儲蓄月供，另一半就先儲起的策略。

在置業前，你就先集中在「平穩增值股」+「收息股」作為組合，以穏健為主。

到你處理好物業部分，以你27歲計，投資應以增值為主，可以選擇一些「平穩增值股」+「潛力股」作投資目標。

餘下現金就是等大跌市時出手，如果你能在這段時間學好選股等技巧，到大跌市時就能把握機會，財富增值會更明顯。

如果你2年後決定買樓。要在半年前就開始放賣股票，分階段套現，避免一次過賣出股票，減低集中的風險。例如到你要置業前半年至1年，你就要開始慢慢沽貨套現，唔好到用先一次過沽，因為無人知當時個大市水平。因此，你要慢慢沽，去平衡價格波動的風險。

 

【本文獲作者龔成授權轉載】

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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