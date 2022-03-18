【消費優惠】美亞廚具清貨低至2折　華御結買4個御結減$8

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 美亞廚具：清貨低至2折

美亞廚具現正舉行一年一度激安出清優惠，各款廚具及廚房配件都有限時優惠。

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另外，買煎鍋及鑊購物滿300元，即可享免運直送。

網上選購

觀塘體驗店地址：九龍觀塘道382號地下

營業時間：星期一至日上午10時至下午8時

2. 華御結：買4個御結減$8

由即日起至3月31日，凡於華御結買2個御結可減2元，3個御結可減5元，4個或以上可減8元。優惠可與套餐同時使用，惟並不可與優惠券同時使用。

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另外，此優惠不包括崇光百貨分店，款式及供應量因應店舖安排會有所不同。

最新營業時間安排

3. OK便利店：來發記榴槤蓉杯$100/5件

由即日起至3月20日，於OK便利店購買來發記榴槤蓉杯75G（各款），100元即可享5件。來發記榴槤蓉杯更有3款口味可供選擇，包括貓山王、蘇丹王同野生榴槤。

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撰文：hket小編

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