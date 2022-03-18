LVMH 2022鐘錶周巡禮  BVLGARI大玩“雕“鑽效應

刁鑽，意解使人難以應付，大概BVLGARI正正是好此道者的意大利珠寶鐘錶品 牌。在今年《LVMH Watch Week 2022》中，BVLGARI一口氣為旗下腕錶系列包括SERPENTI、OCTO ROMA GRANDE SONNERIE和LVCEA推出新作，一切都是錶匠以 自家雕琢鑽石珠寶的工藝技術，來個高難度的自我挑戰，就看看他們的能耐吧！

今年 是 第 二 度 舉 行《LVMH 鐘 錶 周 2022》，由2021年開始，LVMH集團號召旗下鐘錶品牌（包括BULGARI、 HUBLOT、ZENITH和TAG HEUER） 為 年 度 新作巡禮介紹，疫情關係繼續綫上舉辦。當中BULGARI繼續以精雕細琢鑲嵌鑽石和其他寶石 的超凡技術，來把玩旗下不同類型的機械腕錶。

▲ OCTO ROMA EMERALD GRANDE SONNERIE 大 自鳴腕錶︰錶徑 44 毫米， 白 金 錶 殼 機 芯， 錶 圈 鑲 嵌 72 顆切割祖母綠（共 7.28 卡 ）， 錶 盤 與 錶 耳 鑲 嵌 374 顆階梯形切割鑽石（共 22.86 卡），綠色鱷魚皮錶 帶搭配白金折叠錶釦，全球僅限量一枚。（圖片：品牌提供）

祖母綠的大自鳴

OCTO ROMA EMERALD GRANDE SONNERIE腕錶發揚品 牌貴為「機械美學大師」的風範， 今年利用祖母綠與鑽石為大自鳴加 冕。能報時、報刻與報分的四錘四 簧大自鳴，是品牌現時為止難度最 高的複雜腕錶，此複雜機械腕錶擁 有西敏寺鐘樂，用家可從側邊按把 啟動或關閉。

而腕錶搭載最高級的BVL 703自動上鏈陀飛輪機芯，搭載732枚精密零件，由一位製錶 大師花上9個月以上的時間組裝而 成，後續的調校等亦由同一位製錶 大師專責完成。更請來珠寶工藝大 師以階梯形切割祖母綠和鑽石為錶 盤與錶加持。這絕無僅有的氣派， 難怪全球只此一枚。

▲ 錶殼厚度 15.42 毫米，藍寶石水晶透明底蓋，白 金錶冠鑲嵌長棍形切割鑽石與 1 顆圓形玫瑰切割鑽 石，錶盤鑲嵌階梯切割鑽石。（圖片：品牌提供）

▲ BVL703 自動上鏈機械機芯，配備大小自鳴、西 敏寺鐘樂四錘三問報時，動力儲存︰大自鳴模式 24 小時，小自鳴模式 28 小時，防水深度 30 米。（圖片：品牌提供）

靈蛇 80 週年換新機芯

第一代SERPENTI神秘腕錶誕生於1942年，其後經過1962年巨星伊莉莎伯泰萊在電 影《埃及妖后》佩戴後，蛇形珠寶腕錶掀起過 的風潮，席捲至今。80年後的今日，品牌為SERPENTI MISTERIOSI搭載全新機械機芯，其 微型化技術開闖了另一個新典範，4款全新的SERPENTI採用長形錶盤隱藏在鉸鏈蓋中，上面 鑲嵌明亮式切割鑽石，並飾以長方形鑽石。

而所採用的Piccolissimo（意大利文中解極小之意） 機械機芯僅重1.3克，是全球極小機芯之一。 至於蛇鱗上的珠寶以鑽石、彩色琺瑯或寶石 來呈現（其他款式則以其他貴金屬圓珠），全憑 超凡工藝技師，以一顆一顆焊接形成精密的金色 網格，令每款蛇首均展現不同樣貌，如以密鑲、 長棍形、馬眼形、明亮形切割等不同切割方式的 鑽石來點綴，加強點睛的獨特魅力。

▲ 腕錶可佩戴於左右手，藏於蛇首之下，由鑲鑽錶盤與機芯 組成的盒狀構造可以輕鬆拆下並轉換方向。機芯搭載全新 BVL 100 Piccolissimo 微型機械手動上鏈機芯，動力儲存 30 小時，底蓋雙向旋轉錶冠用於設定時間與上鏈。 （圖片：品牌提供）

▲ 細緻金工是此系列的一大亮點，眾多零件先個別塑形，再予以裝飾、鑲嵌寶石和組合。（圖片：品牌提供）

至於蛇鱗上的珠寶以鑽石、彩色琺瑯或寶石來呈現（其他款式則以其他貴金屬圓珠），全憑超凡工藝技師，以以一顆一顆焊接形成精密的金色網格，令每款蛇首均展現不同樣貌，如以密鑲、長棍形、馬眼形、明亮形切割等不同切割方式的鑽石來點綴，加強點睛的獨特魅力。

▲ 以貴金屬打造的錶帶與蛇首，其整體結構經過精心設計，確 保輕巧貼合手腕。（圖片：品牌提供）

▲ SERPENTI MISTERIOSI 高級珠寶神秘腕錶鑽石款︰ 40 毫米白金錶殼，蛇首鑲嵌 626 顆圓形明亮型切割鑽石 （約 15.83 卡），蛇眼鑲嵌 2 顆梨形切割祖母綠，密鑲鑽 石錶盤、黃金雙圈錶帶鑲嵌圓鑽。白金蛇尾鑲嵌圓形明亮 型切割鑽石。鑽石總數 795 顆（約 16.59 卡）。（圖片：品牌提供）

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