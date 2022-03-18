LVMH 2022鐘錶周巡禮  BVLGARI大玩“雕“鑽效應

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刁鑽，意解使人難以應付，大概BVLGARI正正是好此道者的意大利珠寶鐘錶品 牌。在今年《LVMH Watch Week 2022》中，BVLGARI一口氣為旗下腕錶系列包括SERPENTI、OCTO ROMA GRANDE SONNERIE和LVCEA推出新作，一切都是錶匠以 自家雕琢鑽石珠寶的工藝技術，來個高難度的自我挑戰，就看看他們的能耐吧！
今年 是 第 二 度 舉 行《LVMH 鐘 錶 周 2022》，由2021年開始，LVMH集團號召旗下鐘錶品牌（包括BULGARI、 HUBLOT、ZENITH和TAG HEUER） 為 年 度 新作巡禮介紹，疫情關係繼續綫上舉辦。當中BULGARI繼續以精雕細琢鑲嵌鑽石和其他寶石 的超凡技術，來把玩旗下不同類型的機械腕錶。
祖母綠的大自鳴
OCTO ROMA EMERALD GRANDE SONNERIE腕錶發揚品 牌貴為「機械美學大師」的風範， 今年利用祖母綠與鑽石為大自鳴加 冕。能報時、報刻與報分的四錘四 簧大自鳴，是品牌現時為止難度最 高的複雜腕錶，此複雜機械腕錶擁 有西敏寺鐘樂，用家可從側邊按把 啟動或關閉。
而腕錶搭載最高級的BVL 703自動上鏈陀飛輪機芯，搭載732枚精密零件，由一位製錶 大師花上9個月以上的時間組裝而 成，後續的調校等亦由同一位製錶 大師專責完成。更請來珠寶工藝大 師以階梯形切割祖母綠和鑽石為錶 盤與錶加持。這絕無僅有的氣派， 難怪全球只此一枚。
靈蛇 80 週年換新機芯
第一代SERPENTI神秘腕錶誕生於1942年，其後經過1962年巨星伊莉莎伯泰萊在電 影《埃及妖后》佩戴後，蛇形珠寶腕錶掀起過 的風潮，席捲至今。80年後的今日，品牌為SERPENTI MISTERIOSI搭載全新機械機芯，其 微型化技術開闖了另一個新典範，4款全新的SERPENTI採用長形錶盤隱藏在鉸鏈蓋中，上面 鑲嵌明亮式切割鑽石，並飾以長方形鑽石。
而所採用的Piccolissimo（意大利文中解極小之意） 機械機芯僅重1.3克，是全球極小機芯之一。 至於蛇鱗上的珠寶以鑽石、彩色琺瑯或寶石 來呈現（其他款式則以其他貴金屬圓珠），全憑 超凡工藝技師，以一顆一顆焊接形成精密的金色 網格，令每款蛇首均展現不同樣貌，如以密鑲、 長棍形、馬眼形、明亮形切割等不同切割方式的 鑽石來點綴，加強點睛的獨特魅力。
至於蛇鱗上的珠寶以鑽石、彩色琺瑯或寶石來呈現（其他款式則以其他貴金屬圓珠），全憑超凡工藝技師，以以一顆一顆焊接形成精密的金色網格，令每款蛇首均展現不同樣貌，如以密鑲、長棍形、馬眼形、明亮形切割等不同切割方式的鑽石來點綴，加強點睛的獨特魅力。
產品查詢︰2523 8057（全部價錢待定）
撰文 : 黃鑑江
欄名 : 型男玩物誌