  • 27°C
香港時間 : 2022318日 (週五) 12:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

LVMH 2022鐘錶周巡禮  BVLGARI大玩“雕“鑽效應

博客 10:56 2022/03/18

分享：

刁鑽，意解使人難以應付，大概BVLGARI正正是好此道者的意大利珠寶鐘錶品 牌。在今年《LVMH Watch Week 2022》中，BVLGARI一口氣為旗下腕錶系列包括SERPENTI、OCTO ROMA GRANDE SONNERIE和LVCEA推出新作，一切都是錶匠以 自家雕琢鑽石珠寶的工藝技術，來個高難度的自我挑戰，就看看他們的能耐吧！

今年 是 第 二 度 舉 行《LVMH 鐘 錶 周 2022》，由2021年開始，LVMH集團號召旗下鐘錶品牌（包括BULGARI、 HUBLOT、ZENITH和TAG HEUER） 為 年 度 新作巡禮介紹，疫情關係繼續綫上舉辦。當中BULGARI繼續以精雕細琢鑲嵌鑽石和其他寶石 的超凡技術，來把玩旗下不同類型的機械腕錶。

OCTO ROMA EMERALD GRANDE SONNERIE 大 自鳴腕錶︰錶徑 44 毫米， 白 金 錶 殼 機 芯， 錶 圈 鑲 嵌 72 顆切割祖母綠（共 7.28 卡 ）， 錶 盤 與 錶 耳 鑲 嵌 374 顆階梯形切割鑽石（共 22.86 卡），綠色鱷魚皮錶 帶搭配白金折叠錶釦，全球僅限量一枚。（圖片：品牌提供）

祖母綠的大自鳴

OCTO ROMA EMERALD GRANDE SONNERIE腕錶發揚品 牌貴為「機械美學大師」的風範， 今年利用祖母綠與鑽石為大自鳴加 冕。能報時、報刻與報分的四錘四 簧大自鳴，是品牌現時為止難度最 高的複雜腕錶，此複雜機械腕錶擁 有西敏寺鐘樂，用家可從側邊按把 啟動或關閉。

而腕錶搭載最高級的BVL 703自動上鏈陀飛輪機芯，搭載732枚精密零件，由一位製錶 大師花上9個月以上的時間組裝而 成，後續的調校等亦由同一位製錶 大師專責完成。更請來珠寶工藝大 師以階梯形切割祖母綠和鑽石為錶 盤與錶加持。這絕無僅有的氣派， 難怪全球只此一枚。

錶殼厚度 15.42 毫米，藍寶石水晶透明底蓋，白 金錶冠鑲嵌長棍形切割鑽石與 1 顆圓形玫瑰切割鑽 石，錶盤鑲嵌階梯切割鑽石。（圖片：品牌提供）

BVL703 自動上鏈機械機芯，配備大小自鳴、西 敏寺鐘樂四錘三問報時，動力儲存︰大自鳴模式 24 小時，小自鳴模式 28 小時，防水深度 30 米。（圖片：品牌提供）

靈蛇 80 週年換新機芯

第一代SERPENTI神秘腕錶誕生於1942年，其後經過1962年巨星伊莉莎伯泰萊在電 影《埃及妖后》佩戴後，蛇形珠寶腕錶掀起過 的風潮，席捲至今。80年後的今日，品牌為SERPENTI MISTERIOSI搭載全新機械機芯，其 微型化技術開闖了另一個新典範，4款全新的SERPENTI採用長形錶盤隱藏在鉸鏈蓋中，上面 鑲嵌明亮式切割鑽石，並飾以長方形鑽石。

而所採用的Piccolissimo（意大利文中解極小之意） 機械機芯僅重1.3克，是全球極小機芯之一。 至於蛇鱗上的珠寶以鑽石、彩色琺瑯或寶石 來呈現（其他款式則以其他貴金屬圓珠），全憑 超凡工藝技師，以一顆一顆焊接形成精密的金色 網格，令每款蛇首均展現不同樣貌，如以密鑲、 長棍形、馬眼形、明亮形切割等不同切割方式的 鑽石來點綴，加強點睛的獨特魅力。

腕錶可佩戴於左右手，藏於蛇首之下，由鑲鑽錶盤與機芯 組成的盒狀構造可以輕鬆拆下並轉換方向。機芯搭載全新 BVL 100 Piccolissimo 微型機械手動上鏈機芯，動力儲存 30 小時，底蓋雙向旋轉錶冠用於設定時間與上鏈。  （圖片：品牌提供）

細緻金工是此系列的一大亮點，眾多零件先個別塑形，再予以裝飾、鑲嵌寶石和組合。（圖片：品牌提供）

至於蛇鱗上的珠寶以鑽石、彩色琺瑯或寶石來呈現（其他款式則以其他貴金屬圓珠），全憑超凡工藝技師，以以一顆一顆焊接形成精密的金色網格，令每款蛇首均展現不同樣貌，如以密鑲、長棍形、馬眼形、明亮形切割等不同切割方式的鑽石來點綴，加強點睛的獨特魅力。

以貴金屬打造的錶帶與蛇首，其整體結構經過精心設計，確 保輕巧貼合手腕。（圖片：品牌提供）

SERPENTI MISTERIOSI 高級珠寶神秘腕錶鑽石款︰ 40 毫米白金錶殼，蛇首鑲嵌 626 顆圓形明亮型切割鑽石 （約 15.83 卡），蛇眼鑲嵌 2 顆梨形切割祖母綠，密鑲鑽 石錶盤、黃金雙圈錶帶鑲嵌圓鑽。白金蛇尾鑲嵌圓形明亮 型切割鑽石。鑽石總數 795 顆（約 16.59 卡）。（圖片：品牌提供）

產品查詢︰2523 8057（全部價錢待定）

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃鑑江

欄名 : 型男玩物誌

相關文章

LVMH鐘錶周2022巡禮　HUBLOT大玩色彩大爆炸
2022/02/18
LVMH鐘錶周2022巡禮　HUBLOT大玩色彩大爆炸
LVMH鐘錶周2022巡禮　　ZENITH帶你看天際色相
2022/03/11
LVMH鐘錶周2022巡禮　　ZENITH帶你看天際色相
江詩丹頓示範錶界神技　力推普及版照顧入門級粉絲
2022/03/04
江詩丹頓示範錶界神技　力推普及版照顧入門級粉絲

你可能感興趣

LVMH鐘錶周2022巡禮　HUBLOT大玩色彩大爆炸
10:19 2022/02/18
LVMH鐘錶周2022巡禮　HUBLOT大玩色彩大爆炸
LVMH鐘錶周2022巡禮　　ZENITH帶你看天際色相
10:53 2022/03/11
LVMH鐘錶周2022巡禮　　ZENITH帶你看天際色相
江詩丹頓示範錶界神技　力推普及版照顧入門級粉絲
17:43 2022/03/04
江詩丹頓示範錶界神技　力推普及版照顧入門級粉絲

最新專欄文章 更多

英．意．日三軍聯乘　Paul Smith、Armani、Marni攻男裝配飾市場
今日
英．意．日三軍聯乘　Paul Smith、Armani、Marni攻男裝配飾市場
【Disney+電影】史匹堡奧斯卡大熱作《西城故事》　經典重塑表達社會共融主題
2022/03/17
【Disney+電影】史匹堡奧斯卡大熱作《西城故事》　經典重塑表達社會共融主題
超科幻太空客貨車　現代STARIA Van平貴版開售
2022/03/14
超科幻太空客貨車　現代STARIA Van平貴版開售
法國鞋王Christian Louboutin首推跨性別鞋履系列　MIRROR成員Jermey MV加持
2022/03/11
法國鞋王Christian Louboutin首推跨性別鞋履系列　MIRROR成員Jermey MV加持
LVMH鐘錶周2022巡禮　　ZENITH帶你看天際色相
2022/03/11
LVMH鐘錶周2022巡禮　　ZENITH帶你看天際色相
設計 意大利 鐘錶 黃金 電影 珠寶 鐘錶 羅馬

上一篇文章

英．意．日三軍聯乘　Paul Smith、Armani、Marni攻男裝配飾市場

下一篇文章

【扣稅攻略2022】對冲長壽風險　保證攞到100歲年金　邊份保證回報高達2.7%？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
【Disney+電影】史匹堡奧斯卡大熱作《西城故事》　經典重塑表達社會共融主題
【Disney+電影】史匹堡奧斯卡大熱作《西城故事》　經典重塑表達社會共融主題
博客 - 【理財個案】27歲入股海兩年慘蝕18萬　計劃買樓應否先清倉套現？
【理財個案】27歲入股海兩年慘蝕18萬　計劃買樓應否先清倉套現？
博客 - 【收息股】尋找最佳收息股的3個方法
【收息股】尋找最佳收息股的3個方法
博客 - 【理財個案】50歲持400萬部署退休　教你砌增長收息兼備組合
【理財個案】50歲持400萬部署退休　教你砌增長收息兼備組合
博客 - 美國倘加息　港P及H會點走？
美國倘加息　港P及H會點走？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款