【理財二三事】斷捨離完後心癮又發作好想再買嘢？　4個實用解心癮方法

近日疫情嚴重，不少人即使假日都會選擇留在家中休息，不過時間過得太慢，有人會選擇執屋、大掃除，希望將家裡收拾得整齊一點。然而，當見到收拾到一定程度的時候，又會想購物，你有無同感？心癮發作應該如何是好呢？以下整理了幾個方法，讓一眾購物狂可以解解心癮又可以慳錢。

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1. 買消耗品



每次心癮發作很想購物時，你可以先想清楚是需要還是想要才買。如是心癮發作只想買嘢，可以買點消耗品，例如紙巾、洗頭水、豉油等日常生活必需品，起碼不會因為買了無用的東西又要掉。透過慢慢不斷改變消費習慣及模式，你便不會因為只是想買點東西而買下太多無用的東西。每次想買東西時，你亦可以先想想家裡有沒有同類型的東西、是否常用等因素。

2. 加進購物車



抗疫留在家，總不免有心癮大發、上網購物的時候，這時候你用一個方法：先將物品加進購物車，數天後再清除。這樣可以滿足一種類似逛街Window shopping的感覺而又不花費任何金錢。很多時候心癮都只是一時，過了一段時間後，你都會發現曾經放到購物車的物品，其實都並不是自己真正需要的。另一方面，你亦可以先在腦海裡幻想一次購物、使用與收納的過程，然後可能你會覺得太煩，因而打消購物的想法。

3. 購買食材取代物品



如果喜歡吃東西，建議你可以去買高價及高品質的食材回家，再自己烹煮，又可以解開你想花錢的心癮又可以消磨時間，最重要是食得健康。而且購買食物可以吃掉而不致於浪費，這樣你下一次便不再需要為了收拾家裡的雜物而一再煩惱。

4. 買保值的東西



一有錢便會「身痕」，這個想買那個也想買，不過買完後又沒有用，造成浪費。當你心癮大發時，你可以購買金或銀，這類較保值的東西。同時，心癮發作太嚴重，資金又充足，可以轉而投資，購買收息股，不單不浪費，而且定期有息收。你亦可以將金錢花在進修自己身上，又可以花錢亦可以增值。

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購物是一件很愉快的事，不過過度購物對財政及自身都有一定的影響。購物成癮不單讓家裡多了很多雜物，要清理亦不是一件容易的事，同時亦浪費金錢，影響個人的投資理財計劃。所以當遇上購物心癮大發作時，可以試試以上方法。

責任編輯：陳玉蓮

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