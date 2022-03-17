【Disney+電影】史匹堡奧斯卡大熱作《西城故事》　經典重塑表達社會共融主題

▲ 金像導演史提芬史匹堡最新作品《西城故事》，改編自1957年登場的百老匯經典音樂劇。

金像獎大導演史提芬史匹堡勇於挑戰不同類型作品，繼4年前的科幻鉅製《挑戰者1號》（Ready Player One）後，首度執導歌舞片，將經典百老滙音樂劇《西城故事》搬上大銀幕。電影橫掃多個美國影評人獎項，更獲本屆金像獎7項提名，包括最佳影片、最佳導演、最佳女配角、最佳攝影等大獎。有見戲院開業未有期，Disney+在3月推出「奧斯卡本屆入圍及歷屆得獎作品巡禮」片單，《西城故事》當然在列。

史提芬史匹堡（Steven Spielberg）自言一直對10歲時第一次聽到的百老匯音樂劇《西城故事》（West Side Story）唱片難以忘懷，遂決心一定要開拍電影版，即使花上15年也要取得電影版權。結果他由籌備到拍攝，再用了5年時間，終於得償所願。史匹堡認為，《西城故事》意味深長，對每一代人都有啟發，而且相信這個世代的觀眾會更有共鳴。

▲ 團隊在歌舞編排、攝影、場景、服裝各方面精益求精，務求完美結合百老匯舞台劇和荷里活電影。（電影劇照）

故事講述1957年的紐約街頭，分別是本地幫派「噴射機幫」及外來的波多黎各「鯊魚幫」天下。他們的對立與仇恨既源自爭奪街頭領導地位，亦涉及社會問題，以至種族差異。噴射機幫的東尼（安素艾高飾）卻在舞會中對鯊魚幫領袖的妹妹瑪莉亞（麗素莎嘉娜飾）一見鍾情，兩人互相傾慕卻不容於現實環境，更令兩幫產生更大誤會和衝突。

電影去年在美國各大電影頒獎禮橫掃多個影評人獎項，直至目前為止已贏得超過26項大獎及111項提名，包括在金球獎榮獲最佳電影及最佳女主角（音樂劇或喜劇），更贏得國家評論協會最佳女主角殊榮，亦被美國電影學會選為年度最佳電影，被視為問鼎今屆奧斯卡大熱之作。

▲ 女主角瑪麗亞是從公開招募中脫穎而出的17歲新人麗素莎嘉娜，被史匹堡譽為心目中最理想的瑪麗亞。（電影劇照）

強調社會共融

電影改編自同名「神劇」，於1957年在百老匯登場的這部音樂劇，多年來歷久不衰，持續在世界各地不斷重演，且大受歡迎。1961年首度搬上大銀幕即贏得10項奧斯卡大獎，無論音樂劇或電影，均屬一代經典。

《西城故事》的故事原型來自《羅密歐與茱麗葉》，由當年音樂劇至電影版，都強調了兩個家族對立發展成的幫派對峙，延伸至種族矛盾和階級鬥爭主題。在史匹堡的版本，也就更強化了新移民要融入社會的難題，更為突出共融的信息，切合當今主流美國社會價值觀，頗為政治正確。

▲ 憑《生命中的美好缺憾》的暖男角色一鳴驚人的新晉演員安素艾高飾演男主角東尼。（電影劇照）

而《西城故事》最精采的地方，莫如一場場難度甚高的歌舞場面，如序幕以一場大型歌舞，帶出整個社區面貌、兩大幫派的人物以至街頭鬥爭，一氣呵成，盡展史匹堡在鏡頭調度及場面營造的大導演本色。

舊版電影角色歸來

《西城故事》找來能歌善舞的新晉演員安素艾高（Ansel Elgort）飾演男主角東尼。安素憑《生命中的美好缺憾》（The Fault in Our Stars）的暖男角色一鳴驚人，其後的《寶貝神車手》（Baby Driver）為他帶來首個金球獎最佳男主角提名，成為近年炙手可熱的超級新星。

▲ 1961年電影版《夢斷城西》中飾演女主角好友安妮妲的Rita Moreno，這次驚喜回歸。（電影劇照）

女主角瑪麗亞則是從公開招募中脫穎而出的17歲新人麗素莎嘉娜（Rachel Zegler），被史匹堡譽為心目中最理想的瑪麗亞。麗素莎嘉娜更獲迪士尼選中為新一代「白雪公主」，被多方看好成為明日之星。而飾演瑪麗亞的好友安妮妲，為東尼獎提名舞台劇演員亞莉安娜狄寶絲（Ariana DeBose），她曾參演大熱百老匯歌舞劇《Hamilton》，這次演出光芒四射，準確演繹出極富拉丁風情的澎湃歌舞，贏得不少獎項和提名。

另外多首經典金曲如《Tonight》、《Somewhere》、《Maria》、《America》都注入全新感覺，不比歌舞場面遜色。

值得一提的是，憑1961年電影版《夢斷城西》飾演女主角好友安妮妲而獲得奧斯卡最佳女配角的烈打莫蘭奴（Rita Moreno），這次亦再度回歸，飾演全新角色華倫天娜，更同時兼任執行監製。新舊傳承，饒富意義。