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【收息股】大市估值低買REITs作長綫部署？　在港上市REITs股息率比較最高近10厘

12:25 2022/03/17

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最日港股於20000點水平大上大落，跌穿20,000點水平，嚇到大家個心離一離。這是否代表股市已見底？

目前俄烏局勢前景仍然難測，雖然在此時候不少股票的估值都相當低，但仍要小心部署，要入市作長綫部署的話，宜選較為保守的收息股，其中房地產信託基金（REITs）是可作考慮之選。以下為大家比較一下在港上市的REITs的股息率表現！

■在港上市REITs股息率比較■
（按股息率低至高排序）

    點擊圖片放大
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在港上市的REITs當中，招商局商業房託 （01503） 的股息率表現最好，達9.8％。其物業組合主要位於深圳，包括一幢甲級寫字樓、三幢綜合寫字樓及一幢商業購物中心，可租賃總面積為24.93萬平方米。

另外，有三間REITs的股息率逾8%，包括富豪產業信託 （01881） 、越秀房產信託基金 （00405） 及春泉產業信託 （01426） 。當中，富豪產業信託主要持有香港9間酒店，例如富豪東方酒店及麗豪酒店等；越秀房產信託基金所持物業則主要位於武漢、上海、廣州及杭州，物業產權面積共約115.3萬平方米；春泉產業信託的物業組合則包括位處北京中心商業區的兩幢超甲級寫字樓，和英國零售物業組合。

各間REITs公司所投資的物業都有所不同，正受不同的經濟周期影響，因此在投資之前宜多作分析，及了解其近數年的派息政策，投資一間能作長期穩定派息的公司。

想知更多收息股選擇，請睇港股收息懶人包

 

責任編輯：鄭樂怡

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欄名 : 收息之選

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招商局商業房託（01503） 港股 REITS 股票 派息 收息股 富豪產業信託（01881） 越秀房產信託基金（00405） 酒店 商廈

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