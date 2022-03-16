【抗疫支援】美麗華集團派10萬套快速抗原檢測套裝（附領取方法）

疫情下各個大型企業都伸出援手，為社會上有需要人士提供抗疫物資。美麗華集團啟動「MIRA CARE」計劃，於旗下商場、酒店及餐廳推行一系列更嚴謹的防疫措施，同時搜購超過10萬套獲得歐盟認證的快速抗原檢測套裝，提供予集團員工外，亦於集團旗下業務點派發予租戶、會員及顧客。另外，為答謝醫護人員付出，推出醫護人員外賣自取7折優惠。

「MIRA CARE」計劃除了提供快速檢測包予集團員工外，亦派發予租戶、會員及顧客，亦有部分快速檢測套裝於網店Mira eShop以48元換購。另外，集團亦與社福機構聖雅各福群會合作，捐贈2萬套快速抗原檢測套裝予長者及基層，以支援社會有需要的人士。

醫護人員於Mira Dining享外賣自取7折

集團指，旗下所有餐廳員工均已接種疫苗，所有前綫員工每天上班前需進行快速測試，檢測結果呈陰性方可上班。另外，答謝醫護人員的付出，集團推出醫護人員用餐優惠，全港醫院及醫管局轄下醫護人員出示工作證明於指定餐廳惠顧可享外賣自取7折優惠。

■美麗華快速抗原檢測套裝領取或購買方法■

責任編輯：區祖飛

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