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【ESG】瑞銀2021年ESG相關投資增78%　規模達2,510億美元

綠色金融 17:50 2022/03/16

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【ESG】瑞銀2021年ESG相關投資增78%　規模達2,510億美元

近年環境、社會及企業管治（ESG）成為投資市場焦點，為推動實現碳中和的目標，金融機構亦積極發揮其影響力。瑞銀發布可持續發展報告及氣候報告指，2021年間其可持續發展焦點及影響力投資已由1,104億美元增78%，達到2,510億美元的規模。

【淨零減碳大勢所趨 基金界主動出擊跨越轉型障礙：按此

訂立氣候發展藍圖推動減碳

瑞銀指，在2021年間，其可持續發展焦點及影響力投資已由1,104億美元增至78%，達到2,510億美元的規模。同時，瑞銀亦在去年支持103項綠色、社會、可持續發展或可持續發展掛鈎債券交易。同時，自2004年以來，瑞銀自身業務營運的溫室氣體排放量減少92%。在企業管治方面，瑞銀亦積極推動職場平等及多元化，在2021年，26.7%董事級及以上的員工為女性，並在瑞士、美國、英國、香港及新加坡獲得同工同酬實踐的認證。

【調查：亞太區職場性別差距收窄 女性高管比例達3成關鍵水平：按此

報告亦列出列出2050年前兌現淨零排放承諾的氣候發展藍圖，為推動可持續發展及減少碳排放，瑞銀目標在2030年前，將減少其在化石燃料、發電及房地產等3個行業貸款業務的碳足跡，以及在2035年前力求主要供應商實現淨零排等。有關藍圖將在於4月6日舉行的瑞銀股東周年大會進行諮詢表決。 瑞銀集團執行委員會可持續發展及影響力負責人Suni Harford指，隨世界朝向低碳未來發展，瑞銀將坐言起行，與客戶並肩合作，提供實現其目標所需的建議、產品及解決方案。

責任編輯：李瑩

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欄名 : 綠色金融

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