【日本網購】日圓跌至逾5年新低　3個日本網購平台推薦

近期日圓跌至逾5年新低，昨日（16日）每日圓兌0.0659港元。以往日圓滙率下跌，不少港人會到找換店兌日圓備用。不過，受新冠疫情影響下，大家無法像以往一樣到日本旅行。雖然如此，大家可以趁日圓低的時候，到日本網購平台掃平貨！

惟需注意的是，由於信用卡滙率不會與現價一樣，而使用信用卡付款時，亦要支付外幣簽帳手續費。

Amazon.jp

相信大家對Amazon都非常熟悉，而日本Amazon主要售賣日本品牌的物品，文具、家居用品、衣服、電器等通通都可以找到。另外，日本Amazon亦有國際配送服務，輸入香港地址更可享退稅。

購買電器需留意，由於日本電壓及插座與香港不同，購買前可留意產品的電壓，否則需使用變壓器。

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樂天市場（Rakuten）

樂天市場其實與Amazon有點相似，出售產品涵蓋多個範疇，廚房用品、電器、服飾鞋履一應俱全。另外，有不少品牌會在樂天市場開設網店，如ABC-MART、Sanrio、American Eagle等。此外，樂天市場不時都會推出優惠，亦有提供國際配送服務。

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松本清

日本最大的連鎖藥妝店品牌松本清早前宣布進駐香港，但因為疫情關係延遲開業日期。雖然未知來到香港定價如何，但應該也較日本當地買貴。如果想買日本藥妝的話，可以考慮於松本清購買，不過，松本清沒有國際配送服務。若想將產品寄到香港，需要使用集運公司服務。在選擇集運公司時，亦要留意不同公司的禁運品，以免買入後無法送遞至香港。

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責任編輯：曹佩鈞

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