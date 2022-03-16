【品味投資】《哈利波特──神秘的魔法石》初版拍賣　25年升值5300倍

英國作家J·K·羅琳（J.K. Rowling）所寫的《哈利波特》小說系列風靡全球，也是不少香港人的回憶，由小說追看至電影版本，至今仍然百看不厭。不過，令人意想不到的是一本1997年只印刷500本的《哈利波特──神秘的魔法石》初版，近日在拍賣場上以6.9萬英鎊（約70萬港元）成交，升值了5300多倍，再次引起熱話。

據英國媒體ITV報道，拍賣這一本1997年只印刷了500本的《哈利波特──神秘的魔法石》初版的收藏家，是一位68歲的退休紙業商人，他在25年前以12.99英鎊（約132港元）買入，起初他在購買這一本小說時是沒有防塵套，但還是決定買下。他表示，自己本身都是一位收藏家，當收到沒有防塵套的初版《哈利波特──神秘的魔法石》時是有些不滿，不過他強調他賣出的這本書一直都收藏及保存得非常好，因為他在這25年間從來未閱讀過，即使他的女兒曾經問可否閱讀，但他都堅稱不能，甚至多買一個複本。

這本《哈利波特──神秘的魔法石》初版最終以6.9萬英鎊（約70萬港元）的價錢拍出，不但高於原價的逾5300倍，甚至高於4萬英鎊（約41萬港元）至6萬英鎊（約61萬港元）的建議價格。

2021年曾以368萬港元成交

不過，翻查去年2021年「傳奇拍賣」（Heritage Auctions）的紀錄，原來早在2021年12月已有另一位《哈利波特──神秘的魔法石》初版擁有者推出拍賣，成交價為47.1萬美元（約368萬港元）。Heritage Auctions副總裁Joe Maddalena亦表示，這本不僅是有史以來售出最昂貴的《哈利波特》系列書籍，亦是有史以來最昂貴的20世紀商業出版小說作品。

責任編輯：區祖飛

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