【抗疫支援】浸會醫院收新冠確診者　診金連藥費盛惠500元（附登記流程）

浸會醫院日前宣布設立新冠確診病人診所，專為成年輕症確診者提供醫療服務。確診患者如有需要，可透過網上預約系統預約診症，診症費連7天基本藥費只需500元，價錢實屬平民。

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有見近日疫情嚴竣，公營醫療系統告急，浸會醫院會接收有輕微症狀如發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水等的新冠患者，患者可透過網上預約系統預約未來5日的求診時間。

要預約求診，患者必須是新冠病毒確診者，且已將檢測結果上傳到衛生防護中心的「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」或「衞生防護中心2019冠狀病毒病病人網上申報表格」，方可預約。求診時患者亦要出示由衛生防護中心發出之確認短訊以作核對。診所會提供診症及藥物服務，但不會提供造影、化驗及住院服務，如果出現嚴重病徵的患者應該要前往公立醫院求診。

浸會醫院新冠確診病人診所 診症時間：星期一至五早上9時至下午1時（星期六、日及公眾假期休息）

診症費：200元

藥費：300元（7天基本藥費）（只接受電子支付，EPS及八達通除外）

地址：香港浸信會醫院D座1樓（金城道入口） 按此進入預約系統

責任編輯：嚴熹曼

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