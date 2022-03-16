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【NFT】Joan Cornellà首推NFT作品　5,555枚頭像4月荷蘭式拍賣發售（附取得白名單方法）

14:35 2022/03/16

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【NFT】Joan Cornellà首推NFT作品　5,555枚頭像4月荷蘭式拍賣發售（附取得白名單方法）

西班牙藝術家Joan Cornellà奇怪而幽默作品深入民心，數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB宣布，將與Joan Cornellà聯乘推出其首個NFT系列「MOAR by Joan Cornellà」，將發行5,555枚頭像，並在4月以荷蘭式拍賣公開發售。有關系列的白名單挑戰現正開跑，提供50個白名單名額，獲勝得奬者將會得到名額，最多可購入2枚NFT。

【12歲男孩自製NFT日內售罄賺百萬 坐擁782萬港元身家：按此

黑色幽默延伸至元宇宙

社交平台已累積超過800萬追隨者的Cornellà，將其黑色幽默延伸至另一虛擬世界，「MOAR by Joan Cornellà」故事發生在元宇宙一座名為「MOAR」的大宅內，有5,555隻生物及其靈魂，每隻均以區塊鏈ERC-721鑄造成NFT。

「MOAR by Joan Cornellà」NFT系列共5,555個獨特頭像，當中包括50個傳奇藝術作品，即將在2022年4月發行並以荷蘭式拍賣公開發售，即賣方由高往低喊價，過程中如有人願意購買即為成交價，白名單用戶、公眾以及團隊均可購入。

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為慶祝「MOAR by Joan Cornellà」NFT系列誕生，FWENCLUB特別製作全新歌曲《Put me on your WL》，並推出白名單挑戰。FWENs用戶只需利用這首歌在Instagram Reels上創建自己的動態音樂短片，或在Discord內找到歌曲檔案以製作短片，創作任何有趣的內容，如繪畫、唱歌或跳舞，表達為何想被列入白名單內，即有機會贏得白名單名額。比賽提供50個白名單名額予得奬者，每個名額最多可購入2枚NFT。

【B.Duck進軍NFT市場 玩法升級推全新繁殖孵化計劃：按此

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更多詳情可瀏覽「MOAR by Joan Cornellà」

 

責任編輯：李瑩

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欄名 : 品味投資

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