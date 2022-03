▲ 【NFT】Joan Cornellà首推NFT作品 5,555枚頭像4月荷蘭式拍賣發售(附取得白名單方法)

西班牙藝術家Joan Cornellà奇怪而幽默作品深入民心,數碼及實體收藏品創作平台FWENCLUB宣布,將與Joan Cornellà聯乘推出其首個NFT系列「MOAR by Joan Cornellà」,將發行5,555枚頭像,並在4月以荷蘭式拍賣公開發售。有關系列的白名單挑戰現正開跑,提供50個白名單名額,獲勝得奬者將會得到名額,最多可購入2枚NFT。

黑色幽默延伸至元宇宙

社交平台已累積超過800萬追隨者的Cornellà,將其黑色幽默延伸至另一虛擬世界,「MOAR by Joan Cornellà」故事發生在元宇宙一座名為「MOAR」的大宅內,有5,555隻生物及其靈魂,每隻均以區塊鏈ERC-721鑄造成NFT。

「MOAR by Joan Cornellà」NFT系列共5,555個獨特頭像,當中包括50個傳奇藝術作品,即將在2022年4月發行並以荷蘭式拍賣公開發售,即賣方由高往低喊價,過程中如有人願意購買即為成交價,白名單用戶、公眾以及團隊均可購入。

為慶祝「MOAR by Joan Cornellà」NFT系列誕生,FWENCLUB特別製作全新歌曲《Put me on your WL》,並推出白名單挑戰。FWENs用戶只需利用這首歌在Instagram Reels上創建自己的動態音樂短片,或在Discord內找到歌曲檔案以製作短片,創作任何有趣的內容,如繪畫、唱歌或跳舞,表達為何想被列入白名單內,即有機會贏得白名單名額。比賽提供50個白名單名額予得奬者,每個名額最多可購入2枚NFT。

更多詳情可瀏覽「MOAR by Joan Cornellà」。

