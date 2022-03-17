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【網上熱話】失業？單身同有家室係兩個世界！

個人增值 15:10 2022/03/17

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香港受到疫情影響近2年，不少人因此而失去本來的工作，亦有人因此有了新的生活方式，有人開始審視過去自己的人生，重新計劃未來，或是計劃個人每月的支出。近日有位網民表示自己單身，但有樓收租的情況下，即使失業大半年，在改變以往的生活習慣後，其實生活也不成問題。

這貼文一出，不少網民都分享本身想法，例如單身與有家室，兩者失業後的情況大不同，若有家庭，必要的開支更會更多，生活亦難免有一定的壓力；同時亦有人認為失業或許也是一個好時機讓人改變過來。

疫下失業的打工仔，到底如何可以如何解決各樣的經濟困難？又或是應該如何改變生活習慣去適應世界呢 ?
 

【40歲港男失業大半年　改變港式生活脫胎換骨: 按此

■失業後的生活，網民又點睇？■

    點擊圖片放大
    +4
    +3

雖然目前香港的情況令人難以開懷，不過若你在這段時間遇上人生的低谷亦不需要太灰心。或許正如網民所言，可能過去衝得太快，現在停下來，休息一下也不是壞事。經濟遇上困難，可以先嘗試在生活中作出調整，過去太揮霍，現在可以思考如何讓自己的生活過得簡單又快樂。

 

責任編輯：陳玉蓮

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