【名品攻略】Chanel成手袋投資竉兒　呢項政策點幫你嘅手袋保值？

作為可以收藏和投資的奢侈品，定期保養絕對是不可缺少的一環。Chanel手袋近年深受女士喜愛，而且隨着每年Chanel的價格調整，令它成為了一項可戴可投資的產品。不過，除了又用得又可以博升值，大家可能未必知道Chanel另一個值得投資的原因。原來Chanel早在2021年4月推出了一項新的售後保養政策，讓手袋即使用來收藏亦得以延續。

Chanel手袋及鏈條錢包享5年維修服務

Chanel在2021年4月推出「CHANEL & moi｣ 計劃，分別針對手袋的品質保證及修護服務。在品質承諾期中，任何款式手袋與鏈條錢包將提供獨家5年保固維修服務，以強化顧客與品牌的關係。而修護服務中，目前暫時只針對Chanel黑色經典皮革手袋款式，未來將逐漸擴及至其他手袋系列，且於全球各地品牌旗下精品店推出。「CHANEL & moi｣ 計劃目的為協助保存與維護每件創作的品質，而且體現「一日為Chanel顧客，終身為Chanel顧客」的精神，讓收藏得以延續。

除了5年保養外，Chanel亦有提出5項用家自行保養建議，讓Chanel皮具狀態如新，包括可作日常使用、保護、自行以清潔保養、以塵袋收藏、欣賞。

值得留意的是，「CHANEL & moi｣ 計劃的手袋保修及品質保證適用於自2021年3月31日起，在CHANEL專門店及其授權零售商所出售的產品。

責任編輯：區祖飛

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