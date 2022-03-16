  • 23°C
香港時間 : 2022316日 (週三) 13:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【支付調查】信用卡為港人網購首選付款方式　料2025年將被電子錢包取代

個人增值 13:05 2022/03/16

分享：

疫情下，為了減少接觸，愈來愈多港人使用非接觸付款方式。金融服務商FIS旗下Worldpay公布《2022年全球支付報告》，2021年香港人首選的網購付款方式仍是信用卡或簽帳卡，佔電子商務總交易額43%，惟報告預料到2025年，電子錢包將會取代信用卡成為本港主要的電商支付方式。

至於去年店內消費的付款方式，信用卡同樣是首選，佔總交易額55%，其次為電子錢包（24%）。報告續指，信用卡的交易趨勢將保持到2025年，料佔總交易額50%；而電子錢包將成香港增長最快的消費支付方式，料佔總交易額36%。

另外，報告亦預料本港對「先買後付」的接受程度會愈來愈高，隨着新興付款平台陸續進入市場，「先買後付」的交易量將在未來4年高速增長，預測其增長速度將力壓其他支付方式，並預料至2025年其複合年均增長率達到59%。

Worldpay from FIS香港支付服務發言人蘇鈞濠認為，政府去年發放電子消費券亦加快了電子支付在港的應用。儘管如此，信用卡的地位仍然屹立不倒，作為電子錢包充值的主要資金來源之一，信用卡將繼續滲透市場。

 

責任編輯：曹佩鈞

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【大灣區】深圳進行一周全民檢測封閉式管理　供港物資貨運交通如常
2022/03/15
【大灣區】深圳進行一周全民檢測封閉式管理　供港物資貨運交通如常
【健康增值】適量飲酒都傷身？　研究指日飲一杯酒大腦衰退半年
2022/03/13
【健康增值】適量飲酒都傷身？　研究指日飲一杯酒大腦衰退半年
【健康增值】肥胖可能與先天基因有關？　減磅須還原基本步
2022/03/12
【健康增值】肥胖可能與先天基因有關？　減磅須還原基本步
【彭博富豪榜】巴菲特身家逆市增610億重上第5位　科技股富豪財富齊跌15%
2022/03/08
【彭博富豪榜】巴菲特身家逆市增610億重上第5位　科技股富豪財富齊跌15%
【烏克蘭戰爭】俄烏衝突局勢尚不明朗　對亞洲邊個行業影響最大？
2022/03/08
【烏克蘭戰爭】俄烏衝突局勢尚不明朗　對亞洲邊個行業影響最大？
電子支付 電子消費券 金融服務 信用卡

下一篇文章

【ET財智Talk】料加息將先快後慢　美元強勢有望延續？（立即收看）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【ET財智Talk】俄烏局勢不利歐元　美元成避險貨幣？（立即收看）
【ET財智Talk】俄烏局勢不利歐元　美元成避險貨幣？（立即收看）
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
【女性理財】全職媽媽無收入都需要理財？　3個貼士幫你省開支
【女性理財】全職媽媽無收入都需要理財？　3個貼士幫你省開支
宏利：港人不熟悉扣稅產品特點　近4成人誤當「合資格延期年金」為投資產品
宏利：港人不熟悉扣稅產品特點　近4成人誤當「合資格延期年金」為投資產品
【移民搬運】海外物流公司搬運收費易有分歧　留意3個常見中伏位
【移民搬運】海外物流公司搬運收費易有分歧　留意3個常見中伏位
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款