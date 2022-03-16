【支付調查】信用卡為港人網購首選付款方式　料2025年將被電子錢包取代

疫情下，為了減少接觸，愈來愈多港人使用非接觸付款方式。金融服務商FIS旗下Worldpay公布《2022年全球支付報告》，2021年香港人首選的網購付款方式仍是信用卡或簽帳卡，佔電子商務總交易額43%，惟報告預料到2025年，電子錢包將會取代信用卡成為本港主要的電商支付方式。

至於去年店內消費的付款方式，信用卡同樣是首選，佔總交易額55%，其次為電子錢包（24%）。報告續指，信用卡的交易趨勢將保持到2025年，料佔總交易額50%；而電子錢包將成香港增長最快的消費支付方式，料佔總交易額36%。

另外，報告亦預料本港對「先買後付」的接受程度會愈來愈高，隨着新興付款平台陸續進入市場，「先買後付」的交易量將在未來4年高速增長，預測其增長速度將力壓其他支付方式，並預料至2025年其複合年均增長率達到59%。

Worldpay from FIS香港支付服務發言人蘇鈞濠認為，政府去年發放電子消費券亦加快了電子支付在港的應用。儘管如此，信用卡的地位仍然屹立不倒，作為電子錢包充值的主要資金來源之一，信用卡將繼續滲透市場。

責任編輯：曹佩鈞

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