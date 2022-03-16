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【投資展望】施羅德：歐洲戰事加重滯脹風險

個人增值 16:15 2022/03/16

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近日，國際戰事成為全球關注重點，俄羅斯對烏克蘭火力全開，將戰爭再次帶到歐洲大陸。施羅德投資首席經濟師及策略師Keith Wade表示，若從貿易及金融角度來看，俄羅斯並不足以讓全球經濟脫軌。然而，該國與商品價格關係密切，相信其軍事行動將讓能源及糧食價格持續處於高位水平。若資產價格持續下滑，環球經濟活動勢將受到拖累，而不明朗性亦將提高。

就此而言，烏克蘭局勢不單推高通脹，同時亦削弱了經濟增長動力，進一步增加了經濟走向滯脹的風險。勞動市場及產品市場的緊張意味著經濟已朝着這個方向發展。施羅德現時預計今年的環球經濟增長為3.7%，通脹為4.7%，較去年11月份時預測轉差，主要原因是對歐元區及英國的經濟預測作出顯著下調，而通脹則是整體向上調整。

施羅德仍然預期積存儲蓄可於生活成本上漲之際為消費者帶來一些緩衝，從而讓開支及增長持平。隨着供應鏈狀況有所紓緩及商品價格見頂，通脹情況應有望改善，而消費需求亦將隨財政刺激措施逐步消退而緩和及重回平衡點。

新興市場增長將放緩

至於新興市場方面，Wade指維持放緩的看法，並已下調今明兩年的經濟增長預測至4.2%。高通脹仍然是經濟活動的窒礙因素。雖然我們預期物價方面的壓力將於未來數月緩和，但去年大幅加息為經濟增長帶來的壓力將日漸加大。

雖然該行已改變了對環球經濟增長的預測，但無論是因為工資物價的漩渦還是烏克蘭局勢進一步惡化，風險依然是趨向滯脹一方。正如之前的經濟周期一樣，因為物價上漲而激發新一輪經濟衰退的風險顯然已有所增加，特別是在通脹高企及缺乏經濟寬鬆的情況下，各國央行能夠提前作好熱身準備的空間已相對有限。

 

責任編輯：陳玉蓮

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