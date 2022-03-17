【消費優惠】外賣自取優惠：Red Lobster精選菜式75折　NeNe Chicken抗疫套餐低至$58

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【抗疫支援】在家抗疫記得做運動！ 女青Y Fitness運動班免費直播上堂
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. Red Lobster：外賣自取精選菜式75折
Red Lobster推出外賣自取，5款精選菜式可享75折。優惠全日供應，除了親身到門市自取之外，亦可經foodpanda或deliveroo落單，外賣速遞平台價格可能有調整。
5款精選菜式：
另外，3月份營業時間為星期四至星期日，均提供堂食及外賣服務。
地址：銅鑼灣Fashion Walk加寧街8號地下
電話：22612996
2. NeNe Chicken：外賣自取精選套餐低至58元
NeNe Chicken全綫分店推出晚上6時外賣自取抗疫精選套餐，旺角店另有限定套餐，低至58元起，再送一罐百事或七喜。不過，價錢會因應分店地區有微調，優惠詳情可與店員查詢。
另外，主餐牌到NeNe Chicken網店落單都有優惠，落單時輸入優惠碼「NENEWEBOFFER」，全單滿200元即享8折、滿300元更可享75折。
分店一覽：
3. 板長寿司：外賣自取壽司盛8折
板長寿司推出外賣自取壽司盛8折優惠，平均每件壽司低至7元。
撰文：hket小編
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欄名 : 今日優惠精選