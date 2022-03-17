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【消費優惠】外賣自取優惠：Red Lobster精選菜式75折　NeNe Chicken抗疫套餐低至$58

精明消費 07:00 2022/03/17

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Red Lobster：外賣自取精選菜式75折

Red Lobster推出外賣自取，5款精選菜式可享75折。優惠全日供應，除了親身到門市自取之外，亦可經foodpanda或deliveroo落單，外賣速遞平台價格可能有調整。

    點擊圖片放大

5款精選菜式：

  • 大蝦意粉配龍蝦醬—74元
  • 大蝦丼飯—74元
  • 加勒比大蝦—81元
  • 白汁雞肉意粉—89元
  • 炸魚薯條—119元

另外，3月份營業時間為星期四至星期日，均提供堂食及外賣服務。

地址：銅鑼灣Fashion Walk加寧街8號地下
電話：22612996

2. NeNe Chicken：外賣自取精選套餐低至58元

NeNe Chicken全綫分店推出晚上6時外賣自取抗疫精選套餐，旺角店另有限定套餐，低至58元起，再送一罐百事或七喜。不過，價錢會因應分店地區有微調，優惠詳情可與店員查詢。

    點擊圖片放大

另外，主餐牌到NeNe Chicken網店落單都有優惠，落單時輸入優惠碼「NENEWEBOFFER」，全單滿200元即享8折、滿300元更可享75折。

分店一覽：

  • 旺角朗豪坊11樓30號舖（電話：3583 2933）
  • 葵芳新都會廣場185號舖（電話：3105 0056）
  • 元朗形點商場一期1026號舖（電話：3583 1932）
  • 將軍澳坑口東港城225號舖（電話：3468 2990）
  • 大埔超級城B區287-295號舖（電話：3971 0939）
  • 青衣城二期2樓226號舗（電話：2428 7200）

3. 板長寿司：外賣自取壽司盛8折

板長寿司推出外賣自取壽司盛8折優惠，平均每件壽司低至7元。

    點擊圖片放大

分店一覽

 

撰文：hket小編

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