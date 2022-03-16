  • 22°C
香港時間 : 2022316日 (週三) 19:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】Google待遇好神話破滅？近半員工不滿薪酬待遇

個人增值 18:50 2022/03/16

分享：

科技巨企如Google、Apple等一向都被認為是人工高、福利好的企業，有舒適的工作環境、提供免費的餐點零食、辦公室設娛樂設施等福利，都使其她公司紛紛仿效。不過Google「福利待遇好」的傳說似乎不再，皆因近日Google一項內部調查顯示，員工對公司的薪酬、晉升機會等問題愈來愈不滿。

【混合辦公模式添壓力 5招提升工作效率：按此

每年Google都會進行員工調查以了解員工對公司的看法，以往大部分員工的評價滿意度都頗高，尤其是薪酬、執行力、晉升機會等方面。不過今年自員工重返辦公室工作後，卻有愈來愈多員工不滿意公司，認為他們的薪酬待遇與其他公司類似職位相比有不公平的情況及缺乏競爭力，甚至質疑Google的執行能力。

調查指，只有46%的受訪員工認為與其他公司同類型的工作相比，他們的薪酬有競爭力，比去年下跌12%；56%的人表示他們的薪酬是公平公正，比去年跌8%；64%員工表示他們的績效反映在薪酬中，與去年比跌3%。負責搜索、廣告和商業等關鍵業務的Prabhakar Raghavan指，這意味着Google需要打破官僚主義，並確保有需要時可以迅速採取行動。

雖然員工對薪酬待遇及企業執行力感到不滿，不過對於Google使命和價值觀認同感評價仍然是很高，超過96%的員工同意Google的產品對人們的日常生活有所幫助，8成人對公司有歸屬感，反映員工對Google產品及使命感感滿意。

可惜在去年12月全體員工大會上，Google薪酬副總裁Frank Wagner已經表示，即使在通脹加劇的情況下，Google都不會用加薪來應對。看來Google對員工的薪酬待遇暫時都不會有改善。

 

責任編輯：嚴熹曼

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 職場百科

最新專欄文章 更多

【創業比賽】科大創業大賽即日起接受報名　勝出隊伍可獲10萬獎金
2022/03/14
【創業比賽】科大創業大賽即日起接受報名　勝出隊伍可獲10萬獎金
【職場調查】混合辦公模式添壓力　5招提升工作效率
2022/03/13
【職場調查】混合辦公模式添壓力　5招提升工作效率
【職場機遇】香港創科職業博覽今開鑼　提供超過2900個職位
2022/03/10
【職場機遇】香港創科職業博覽今開鑼　提供超過2900個職位
企業轉日工作5小時　可吸引人才！
2022/03/06
企業轉日工作5小時　可吸引人才！
【職場調查】混合工作模式比WFH更累　員工宜有控制權靈活上班
2022/03/05
【職場調查】混合工作模式比WFH更累　員工宜有控制權靈活上班
Google 薪酬待遇

下一篇文章

【投資展望】畢馬威：今年中國宏觀經濟走勢樂觀
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【支付調查】信用卡為港人網購首選付款方式　料2025年將被電子錢包取代
【支付調查】信用卡為港人網購首選付款方式　料2025年將被電子錢包取代
【ET財智Talk】俄烏局勢不利歐元　美元成避險貨幣？（立即收看）
【ET財智Talk】俄烏局勢不利歐元　美元成避險貨幣？（立即收看）
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
宏利：港人不熟悉扣稅產品特點　近4成人誤當「合資格延期年金」為投資產品
宏利：港人不熟悉扣稅產品特點　近4成人誤當「合資格延期年金」為投資產品
【DSE】JOOX夥YMCA為考生打打氣　應屆DSE考生登記送1個月VIP服務
【DSE】JOOX夥YMCA為考生打打氣　應屆DSE考生登記送1個月VIP服務
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
【Omicron病徵】咳嗽流鼻水是否已中招？　分辦新冠病毒與感冒有法！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款