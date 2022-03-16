【職場熱話】Google待遇好神話破滅？近半員工不滿薪酬待遇

科技巨企如Google、Apple等一向都被認為是人工高、福利好的企業，有舒適的工作環境、提供免費的餐點零食、辦公室設娛樂設施等福利，都使其她公司紛紛仿效。不過Google「福利待遇好」的傳說似乎不再，皆因近日Google一項內部調查顯示，員工對公司的薪酬、晉升機會等問題愈來愈不滿。

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每年Google都會進行員工調查以了解員工對公司的看法，以往大部分員工的評價滿意度都頗高，尤其是薪酬、執行力、晉升機會等方面。不過今年自員工重返辦公室工作後，卻有愈來愈多員工不滿意公司，認為他們的薪酬待遇與其他公司類似職位相比有不公平的情況及缺乏競爭力，甚至質疑Google的執行能力。

調查指，只有46%的受訪員工認為與其他公司同類型的工作相比，他們的薪酬有競爭力，比去年下跌12%；56%的人表示他們的薪酬是公平公正，比去年跌8%；64%員工表示他們的績效反映在薪酬中，與去年比跌3%。負責搜索、廣告和商業等關鍵業務的Prabhakar Raghavan指，這意味着Google需要打破官僚主義，並確保有需要時可以迅速採取行動。

雖然員工對薪酬待遇及企業執行力感到不滿，不過對於Google使命和價值觀認同感評價仍然是很高，超過96%的員工同意Google的產品對人們的日常生活有所幫助，8成人對公司有歸屬感，反映員工對Google產品及使命感感滿意。

可惜在去年12月全體員工大會上，Google薪酬副總裁Frank Wagner已經表示，即使在通脹加劇的情況下，Google都不會用加薪來應對。看來Google對員工的薪酬待遇暫時都不會有改善。

責任編輯：嚴熹曼

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