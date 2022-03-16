【1萬元消費券】電子錢包帳戶已註銷及刪app點算好？　派新一期消費券前睇清楚帳戶是否仍有效

政府早前公布市民最快可於4月領取新一輪消費券，首階段將派發5,000元，採用的支付平台與去年一樣，都是包括八達通、支付寶香港、WeChatPay HK及Tap&Go。上次成功領取消費券的市民毋須再次登記，將會在4月自動發放到市民帳戶。

所以，在這段時間大家最好先檢查好自己的帳戶是否仍然有效，若已失效的話要在3月25日前更新登記資料。早前已有文章談及已登記消費券的八達通卡已退回、遺失或失效，可以如何處理。以下將集中討論支付寶香港、WeChatPay HK及Tap&Go帳戶已註銷、已刪除應用程式等情況，可以如何處理。

支付寶香港

萬一註銷了上次領取消費券的支付寶香港帳戶，須重新註冊帳戶，然後在應用程式內查閱新的特定識別號碼，使用這個新的號碼重新登記政府消費券。至於已移除應用程式，只是要在應用商店重新下載便可。詳情可參閱下圖。

■支付寶香港重新註冊步驟■

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WeChatPay HK

根據WeChatPay HK的fb貼文顯示，如果上次使用WeChatPay HK領取消費券的市民若刪除了相關手機應用程式，只要沒註銷帳戶，則仍可接收到獲發的消費券，只要重新下載手機應用程式便可。

如果註銷了帳戶的話，可以重新註冊帳戶。重新註冊後，會獲得新的帳戶號碼。然後，需要到政府消費券計劃網站下載更改帳戶登記紀錄申請表格，以郵寄方式申請更改已登記的帳戶，同時須連同身份證副本一併寄至「香港郵政總局郵政信箱185000號消費券計劃秘書處」。

其他情況，例如忘記帳號或忘記密碼等，可參考下列圖片。

■註銷了WeChatPay HK可以點做？■

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Tap&Go

同樣地，如果已刪除相關應用程式及註銷帳戶，都是要重新下載及重新申請帳戶，並將新的特定識別號碼登記政府消費券。

如果在Apple Wallet或GPay移除彩色虛擬Mastercard卡及／或彩色虛擬銀聯卡（包括有效日期及CVC2／CVV安全碼）。卡資料更新後會獲得通知，到時就可以再次進行加卡步驟。如果想透過銀聯雲閃付App使用新一輪政府消費券，必須等虛擬卡資料更新後再次重新加卡。

責任編輯：鄭樂怡

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