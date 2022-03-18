英．意．日三軍聯乘　Paul Smith、Armani、Marni攻男裝配飾市場

當上星期GUCCI都要借助adidas帶來曝光和話題性的時候，兩個品牌之間的合作聯乘，在今天來說其實還有甚麼新意可言？但從低迷的市道來看，似乎就只有這一招可以救市，刻下又有3個來自英國、意大利和日本等地的時裝品牌以聯乘招徠，祈望大家腰包掏過不停。

▲ Paul Smith Ｘ Porter 系列的所聯乘的袋款，全是最著名和暢銷的袋款，但換上新的條子外觀，例如 helmet 袋款。（售價待定）

PAUL SMITH Ｘ PORTER

身為英國時裝設計師的Paul Smith，對日本有着義無反顧的偏愛，其中日本市場佔品牌生意一個重要的比重是原因之一，同時他亦非常欣賞日本人的人與事。

▲ 以往Porter推出的軍綠夾棉背囊，今趟換上繽紛的條子圖案。（$5,890/圖片品牌提供）

還記得當3911大地震的時候，他是首位歐美時裝設計師在大地震完後不到1個月就展開慰問之旅的人，可見他對日本的愛有多深厚，所以當得悉今季品牌找來日本品牌Porter推出男裝袋系列的時候，實在一點也不覺得意外，甚至覺得有點姍姍來遲呢﹗

▲ 這個系列的入門產品一定是這個尼龍銀包。（$1,890/圖片品牌提供）

這一次Sir Paul在眾多Porter袋款中找來幾款經典手袋和銀包凰重新包裝，包括兩用的helmet特大斜揹手提袋，大家最熟悉的夾棉背囊和銀包等，然後藉復古帳篷布料所啟發，設計出不同顏色和不同粗幼的條子放落在袋身上，包括代表日光的白和紅、代表夜幕的黑與綠，不用上一花一草的圖案，希望以顏色條子帶出不一樣的大自然美。

▲ 袋形適中的messenger bag是男生們的首選。（ $4,490/圖片品牌提供）

MARNI X VEJA

在環保的年代，球鞋可說是最不環保的時尚產物，每年被棄置的球鞋數以百萬計，VEJA的創辦人Sebastien Kopp就是因為眼見難以分解的球鞋不斷地污染地球，於是創立VEJA，誓要生產一對由包裝到鞋身每個部分都可被分解的球鞋。

▲ MARNI 首次夥拍環保球鞋品牌VEJA。（圖片品牌提供）

而VEJA成功的地方在於鞋身皮革採購自烏拉圭的農場，並在全球皮革工作組織（Leather Working Group）金級認證的巴西當地皮革廠進行鞣制，同時物料經過測試且符合歐盟REACH化學品限制法規，減少鞣制過程中的水資源浪費。

▲ 今次聯怎設計手法以顏色筆在白球鞋上塗鴉，圖為V-15高筒型號。（$3,200/圖片品牌提供）

鞋底材質含有31%亞馬遜天然橡膠、22%稻米廢料，以及12%再生橡膠等，成為當今環保球鞋的先鋒之作，亦吸引到暗黑時裝設計師Rick Owens推出聯乘球鞋，而來自意大利的MARNI亦緊隨這步伐。

▲ 今次聯乘設計手法以顏色筆在白球鞋上塗鴉，圖為V-15高筒型號。（$3,200/圖片品牌提供）

今次MARNI選了VEJA的V-10和V-15重新改造，以塗鴉手法為鞋身注上豐富色彩，每雙鞋款均配有兩對100%再生聚酯纖維鞋帶，喜愛時尚同時又追求環保的你，這一次應該會大破慳囊了。

▲ V-10底筒型號以紅色為主。（$2,600/圖片品牌提供）

GIORGIO ARMANI X PUYI

作為本地眼鏡業的龍頭大哥，幾乎國際上每個著名的眼鏡品牌都先後曾經為他推出過聯乘別注版，Puyi終於來跟King of Fashion的Giorgio Armani合作。

▲ 梨形框和方形框均以復古味為主。（各 4,400/圖片品牌提供）

今次兩款聯乘眼鏡以復古味為主調，分別有梨形框和方形框，以玳瑁色或黑色點綴，鏡腿內側刻有「GIORGIO ARMANI x PUYI」字樣，每款眼鏡均有兩種不同顏色組合可供選擇，包括淡金色搭配玳瑁色腳套，以及黃銅色搭配黑色腳套，整體秉承著一貫GA的優雅風格。

▲ 梨形框和方形框均以復古味為主。（各 4,400/圖片品牌提供）

產品查詢：Marni（2845 7632）、Paul Smith（2523 5868）、Puyi（2522 1288）