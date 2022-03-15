【抗疫優惠】海港城再推消費回贈獎賞　最多攞15,000元優惠券兼享免費6小時泊車

海港城再度推出Rewarding Every Day消費優惠券，由即日起至5月15日，以電子支付方式消費滿指定金額，即送美食優惠券或購物優惠券。駕車到海港城並消費，更可有泊車優惠，最多免費泊6小時。

即日起到海港城購物可享超抵消費回贈！每消費滿1,500元（上限15,000元），即送50元美食優惠券1張、100元美食優惠券1張及100元購物優惠券1張。每消費4,000元（上限40,000元），更會額外送多1張500元購物優惠券。逢星期二及星期日消費更可享雙倍優惠券獎賞，即最多可賺高達15,000元的優惠券。

優惠券可於海港城過百間商店中使用，包括連卡佛、誠品生活、Facesss、Chloé Atelier des Fleurs香港旗艦店等，下面可查看優惠券適用之商戶。

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此外，駕駛人士駕車到海港城亦有加碼泊車優惠。即日起至6月30日，以指定電子支付方式單一消費滿100元，平日可免費泊車2小時，最多可免6小時；周末及假日可免費泊車1小時，最多可免3小時。

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責任編輯：嚴熹曼

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