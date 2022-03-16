【儲蓄方法】年儲85%收入！　27歲前華爾街交易員分享7個儲蓄貼士

疫情之下，不少人收入大減，儲蓄可說是難上加難。曾是美國華爾街最年輕的全職女性交易員，薪水在短短5年內由最初1.2萬美元升至65萬美元，但她不改年儲85%收入的目標，到底如何做到？

Lauren Simmons在22歲那一年，成為華爾街最年輕的全職女性交易員，現年27歲，目前為企業家及串流平台節目主持人，不時分享個人經驗及知識去幫助年輕人解決財務問題。她從小已經培養儲蓄習慣，如果每月有50美元零用錢，她只會花7至8美元，將85%的金錢存起來，她最近在《CNBC》分享個人儲蓄心得，即睇有咩儲蓄秘訣！

1. 不隨便改變生活方式

Simmons第一份工作是在華爾街，2017年即是22歲的時候年薪為1.2萬美元，雖然她在2018年已經辭去交易員的工作，但人工不跌反升，現時年薪已增加逾5000%，大多收入來自串流平台節目及演講活動。無論收入是1.2萬元還是65萬美元，她仍然堅持儲起85%收入的原則。

2. 預先支付租金

Simmons會預先支付全年租金，當她遇上突如其來的財務危機時，也毋須擔心住屋開支。她亦提到，如果難以提早繳交一年租金費用的話，亦可考慮先支付半年的租金，再嘗試儲起餘下半年的租金費用。只要你設定一個預算計劃，並將固定金額儲起，就不會將金錢花在不必要的地方。

3. 不購買無益零食

Simmons非常注重健康，雖然有時候健康食品的價錢更貴，但她認為健康的食物可以 幫助她保持專注和有精神。為了減了開支，她不會購買含糖零食或者其他貴但不健康的食物，嚴守每月250美元的日常用品開支預算。與其購買垃圾食物，她認為買 新鮮水果作為零食會更好。

4. 與家人共享串流平台帳戶

現時影視串流平台眾多，但每個平台的內容都各有不同。因此，Simmons及家人各自訂閱不同平台，包括Netflix、 Prime Video及Hulu。因此，她就可以一次過欣賞不同平台的節目，也可以節省金錢。

5. 在家運動代替購買健身室會籍

現代人愈來愈注重健康，不少人會購買健身室會籍，不過Simmons就提到大部分健身室會籍費用非常昂貴。因此，她會購買一些健身 器材，在家觀看網上 運動影片做運動。另外，她亦會參與一些免費戶外運動，如行山。

6. 了解個人風險承受能力

了解個人的風險承受能力亦非常重要，Simmons採取保守投資態度，但她亦會平衡實際風險，分開儲蓄與投資。她舉例指，她的儲蓄戶口有1萬美元，2年後只增加53美元，在投資上來說，回報當然不理想，但她不會招致任何損失；至於投資帳戶，在去年不足12個月內，她的高風險股票戶口的價值則由327美元增至5,900美元。

7. 旅遊淡季出遊

在疫情全球大流行情況下，Simmons大多時候都是在家工作。為了保持身心健康，她亦會去旅行放鬆一下。而她會選擇在旅遊淡季出遊，她最喜歡去美國的 佛羅里達州旅遊。比起夏天，在春天及秋天去當地旅遊的話，機票及住宿費用大減45%至65%。

責任編輯：曹佩鈞

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