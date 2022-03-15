【抗通脹】如何應對通脹飆升？馬斯克教路投資策略

俄羅斯及烏克蘭緊張局勢升溫，商品價格急升進一步推升環球通脹。在高通脹環境下，投資者應如何保住財富？Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）早前與網民在社文平台交流時，分享他應對通脹飆升的投資策略。

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建議投資優質企業

市場關注美國通脹處於40年來高位，聯儲局或於本周啟動加息周期，以應對物價上漲的壓力。有網民在社交平台Twitter向馬斯克問及應如何應對高通脹，馬斯克回覆指，當通脹處於高水平的時候，一般情況下，通常最好擁有實物資產，例如物業，或是持有生產優質產品的企業股票，而不是美元現金。

他又強調，他並沒有出售手上的加密貨幣，不管是比特幣、以太幣還是狗狗幣。

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他這個投資策略與股神巴菲特不謀而合，早在2009年金融海嘯末期，巴菲特亦曾在巴郡年度股東大會上表示，對抗通脹的最好方法之一，就是擁有優質企業的股票。

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責任編輯：李瑩

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