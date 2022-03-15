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宏利：港人不熟悉扣稅產品特點　近4成人誤當「合資格延期年金」為投資產品

個人增值 16:15 2022/03/15

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政府早年推廣可扣稅產品，讓納稅人可以交稅同時「慳稅」。宏利最近進行了一項有關香港納稅人對可扣稅方案的熟悉程度，發現香港納稅人仍未完全熟悉這些產品的特點和好處。而調查亦指出，疫情令市民考慮為自己及家人加強醫療保障。

宏利在2022年2月下旬，訪問本港納稅人對3種可扣稅方案的熟悉程度，包括「自願醫保計劃」、「合資格延期年金」及「強積金可扣稅自願性供款」。受訪者在15條問題中僅答對4條，顯示納稅人未能充分了解可扣稅方案的好處，亦未能把握慳稅機會。

對可扣稅方案的了解仍然不足

在調查報告中指，只有50%的受訪者知道「自願醫保計劃」設有21日冷靜期，另外，亦只有少於一半的受訪者得知這類計劃的保障範圍涵蓋投保時未知的已有疾病。報告亦指，香港納稅人對「合資格延期年金」的認知亦同樣不足，只有39%的受訪者將「合資格延期年金」這類保險產品誤以為是投資產品。

宏利香港及澳門首席產品總監李旭明表示，大多數受訪者仍然不熟悉可扣稅方案的好處，而市民亦往往低估這些方案的增值效益。由於未能充分認識可扣稅方案的好處，納稅人士或因此未能採取積極的規劃策略以加強其醫療保障和退休準備。

疫情令香港人有意增加醫療保障

調查亦顯示，疫情肆虐是受訪者有意增加醫療保障的主因。儘管有一半的受訪者已經擁有個人醫療保險，仍有超過四分之一的受訪者正考慮在未來六個月內購買醫療保險。

 

責任編輯：區祖飛

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