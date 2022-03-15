【提早放暑假】海洋公園網上魔術工作坊　邊學魔術邊認識大自然

疫情下小朋友在家想有更多樂趣？海洋公園推出暑假限定活動「媽呢媽呢@Home！」，將魔術帶進家中，除了可以讓小朋友看到不可思議的魔術戲法，更會教參加者拆解魔術伎倆，讓小朋友在家都可以成為魔法小學徒！

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「媽呢媽呢@Home！」以動物、自然元素、廢物利用及復活節作為主題，讓小朋友透過Zoom視像與魔術師互動，一邊學魔術技巧、一邊認識大自然。活動會教小朋友利用身邊的日常用品，例如橡筋、餐具、信封、飲管、筷子等，將平凡事物變出驚喜，設計出屬於自己的魔術戲法，更會介紹各種動物及自然元素的特質、鼓勵小朋友廢物利用，可訓練小朋友的肌肉外，同時加強手眼協調能力。

活動將於今日起開始接受報名，參加對象為5至8歲的小朋友。報名成功後參加者會收到電郵確認，活動所需道具需要自備。網上魔術課程名額有限，先到先得，額滿即止。

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「媽呢媽呢@Home！」 日期：3月22日至4月15日（逢星期二、三、四或五，每周1節，合共4節活動）

時間：下午3時至3時45分／下午4時30分至5時15分（每節45分鐘）

平台：Zoom

名額：每班25人

費用：每人400元 按此報名

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責任編輯：嚴熹曼

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