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【港元定存】6個月港元定存存息比較　存50萬元期滿獲$2,750利息

15:40 2022/03/15

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恒生指數今早低開，開市後曾跌逾900點，跌穿19000點。早前有專家指，股市大跌、疫情未受控、本港經濟半冰封狀態等因素，因此令多間銀行加港元定期存款利息，冀搶避險資金。如果存戶想敍造港元定存，6個月定存都有不少高息選擇！

■6個月港元存息比較，邊間年息達1.1厘？■

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今次比較6個月港元定存，富邦銀行以1.1厘年息居存息王，起存額為50萬港元。若以50萬港元存6個月，到期可獲2,750港元利息。至於大新銀行則可享1厘年息，起存額為100萬港元。

另外，信銀國際6個月定存亦可享0.9厘年息，入場門檻為1萬港元，限新資金，需經網上理財服務／inMotion動感銀行手機應用程式開立，優惠至3月31日。

平安壹賬通年息為0.8厘，起存額為100元。此外，平安壹賬通近日推出迎新優惠，新客戶開立3個月、6個月或12個月定期存款，每20萬港元存款，可獲200元獎賞，上限1,000元。換言之，若以100萬港元敍造6個月定存，年息為0.8厘，期滿可獲4,000元利息，計及迎新優惠，即可獲5,000港元。

 

責任編輯：曹佩鈞

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欄名 : 存款收息

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