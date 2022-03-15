疫情下市民都習慣「留家消費」，網購在新常態下大行其道，不少網購平台趁機以「直播帶貨」的銷售形式營造熾熱的購買氣氛，令消費者在倉卒下未及瞭解產品詳情便匆匆「落單」購買。消委會指，疫情下涉及網購的投訴個案不斷攀升，部分更懷疑涉及欺詐成分，提醒消費者在網購時必須提高警覺，揀選較穩健及具口碑的網購平台。

直播帶貨加濾鏡 質量不似預期

消委會接獲投訴，有事主在購物平台觀看A公司主持直播銷售珠寶首飾，多次強調以實物拍攝，沒有加入任何效果。投訴人看中購入兩枚的吊墜，共花費8,700元，惟收貨後事發現綠色花瓣吊墜十分輕及細小，而另一枚吊墜鑲嵌的黃色翡翠色澤較直播展示時暗淡。投訴人聯絡購物平台，職員在多番質問下承認直播期間使用美顏濾鏡。

投訴人向A公司投訴後，獲回覆直播出售的為特價貨品，不設退換，事主遂向消委會投訴。消委會分別聯絡購物平台及A公司，A公司重申投訴人是經購物平台購買首飾，而不是直接與A公司交易，而職員亦於直播期間清楚說明貨品不設退換。A公司其後為維持良好客戶關係同意酌情處理，安排全數現金退款。

標榜破底價兼存貨有限 付款後追討無門

另一投訴則涉及有消費者將貨款存入賣家個人帳戶後，賣家隨即消失。事主在社交平台看到一則銷售十韓國無煙烤爐的帖文，原價988元，現以「破底價」499元發售，限售50部。事主即時發送訊息予專頁了解詳情，正當事主考慮之際，專頁再傳訊息，稱只餘最後5部，再減100元促銷。事主即時購買並按指示使用電子支付轉帳，專頁回覆安排翌日送貨，但自付款後投訴人再沒有接到任何通知，兩日後該專頁更已消失，投訴人遂向消委會求助。

消委會提醒，付款前應先了解收款方是個人或公司戶口。在沒有具體營商資料下，應避免貨款由個人戶口收取或經派遞公司代收貨款，同時應循不同途徑核實網購商背景及營商資料。如發現專頁是短期內開設，帖文內容單一，更應格外小心。

責任編輯：李瑩

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