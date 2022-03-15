【虛擬銀行】台灣虛銀將來銀行月底營業　有啲玩法同香港一間虛銀好相似！

踏入2022年3月，台灣第3間、亦係最後一間「純網銀」「將來銀行」（Next Bank）宣布將會喺今年3月尾正式台眾營業，比喺2021年1月率先衝綫嘅「樂天銀行」遲咗足足1年2個月，亦比喺2021年4月衝綫嘅二哥 「Line Bank」遲咗11個月。

【3家台灣虛銀 樂天銀行、Line Bank、將來銀行的特色：按此】

「將來銀行」發生咩事搞到遲遲未來呢？佢出場有咩殺手鐗呢？今篇一齊同大家研究吓喇。

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「將來銀行，究竟還有沒有將來」呢？

「將來銀行」大漏閘事件，華田早喺上年專欄寫過，當時嘅消息係爆出喺Cyber security、procurement同人事任命都出現咗極大問題。

尤其是喺Cyber security上面，台灣傳媒報道公司也並未否認，並說會深刻「反省」、「改善」，咁睇嚟就真係幾多漏洞喎。

喺未能如期喺2021年初攞到台灣金管局開綠燈營業之後，自2018年11月出任籌備處執行長、喺2020年1月正式擔任總經理嘅劉奕成喺3月18日閃辭，保險主管莊瑞德亦極速跳槽，令到當時台灣嘅報紙要用「將來銀行，究竟還有沒有將來呢」嚟形容呢間銀行。

將來銀行有咩新玩法？

No matter what，遲到好過無到，將來銀行宣布「試營運」成功，將會喺今年3月尾正式營業，仲話「有信心2年內衝出百萬用戶，4年內達成損益兩平」。

雖然未正式開舖，撰文當日（3月7日）就已經有活動同台灣市民玩，就係可以預約自己鍾意嘅戶口號碼，足足可以自訂10個數字咁多喎！

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睇返上面張圖，戶口號碼除咗頭4位係由官方產生之外呢，尾嗰10位都可以自選，係咪覺得熟口熟面呢？

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香港都有類似玩法喇，不過就唔係戶口號碼，而係ZA Card自訂最後6位數字喇，咁樣一比較，將來銀行都有啲誠意，14位戶口號碼竟然有多達10位可以自訂，比起ZA Card 16位號碼只有6位可以自訂，咁當然係將來銀行好玩啲啦！

至於點解銀行可以畀大家自訂號碼呢？又有咩限制呢？呢個喺之前專欄有詳細解釋，簡單講就係呢串號碼係暗藏住一啲訊息的，例如信用卡4字頭就係Visa、5字頭就係MasterCard，頭6位就係Card Bank Identification Number（Card BIN），例如544729就係Mox Card，呢啲無得自訂喇。

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卡最後一位數係Check digit，需要符合Luhn Algorithm先得，至於咩叫Luhn Algorithm呢？就要睇番我之前寫嘅專欄喇！（嗱，真係環環相扣架！)

咁我當然覺得呢啲玩法好聰明啦，抄返上次段字：

華田一見到眾安玩自訂號碼，首先就覺得真係好聰明，喂喂，冧巴之嘛，又唔使成本，又有Market noise，你開心時我又開心，有咩鎖櫃。

「樂天銀行」同「Line Bank」嘅經營情況又點樣呢？

咁大哥「樂天銀行」同二哥「Line Bank」喺一年之後嘅經營情況又點呢？

喺前車可鑑之下，「有信心2年內衝出百萬用戶，4年內達成損益兩平」又係咪實際呢？之後再同大家繼續分析。

Btws，花生一則，寫文當日將來銀行個官網好似死咗機，台灣朋友話可能係因為太有Market noise所以太多人上去搶戶口號碼引致大擠塞，唔知真定假，不過2022年3月7號夜晚11點我係上唔到佢官網的，呢間嘢啲IT嘢睇嚟真係好可靠喎。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑談 (163) — 台灣最後一間虛銀「將來銀行」準備營業，點解話佢個新玩法其實熟口熟面呢？】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。

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