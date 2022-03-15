  • 28°C
香港時間 : 2022315日 (週二) 14:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【投資展望】新興市場價值重估有望反彈　把握機會布局

博客 13:15 2022/03/15

分享：

2021年對新興市場投資者來說是段艱難的時期，MSCI新興市場指數落後於MSCI發達市場指數近25%，是近10年來兩者之間的最大差距。疫苗供應缺乏、通脹、貨幣政策緊縮，還有中國和巴西充滿不確定性的經濟環境，種種因素導致新興市場經濟的重啟步伐落後，儘管存在這些挑戰，但我們依然認為新興市場前景轉趨明朗，而且充滿機遇。

估值可帶來支持 

在預估未來收益的基礎上，MSCI新興市場指數的交易價格較標準普爾500指數有42%的折讓。美國市場的估值在過去兩年增長17%，而新興市場估值則收縮3%。隨疫情後的市場環境愈趨正常，經濟的不確定性開始消散，價值重估將為新興市場帶來機會。

【景順：能源供應衝擊加劇通脹 保持資產多元化應對危機：按此

新興市場央行率先對抗通脹

全球通脹壓力不斷升溫，許多發達市場或將加快收緊政策利率，但在MSCI新興市場指數中，包括南韓、墨西哥和巴西在內的近一半央行已經開始加息以遏制物價上漲。新興市場央行率先對抗通脹，並通常受到美國和歐洲等發達市場推出的緊縮措施影響較小，所以新興市場可能會比許多發達市場更早轉向鴿派，對新興市場股市而言是個好兆頭。

    點擊圖片放大

中國及新興市場或有望反彈

中國市場是2021年下半年拖累新興市場表現的主要原因。監管措施收緊，特別是房地產和科技行業，引起很多投資者的憂慮。然而，政府最近積極的政策訊號有助提升投資者的信心。在12月的中央經濟工作會議上，當局強調穩增長的重要性，以及提出放寬監管措施的可能，藉此提振房地產行業。儘管2021年充斥不利因素，但中央仍將GDP增長目標定在5.5%左右。

【大跌市點算好？ 一文了解投資攻略、對冲避險選擇、名人智慧：按此

中國市場上一次以雙位數跑輸新興市場已經是在2016年，而2016年與2021年的相似之處正是缺乏明確性的監管政策。隨着不確定性陸續消散，中國在2017年引領新興市場強勁反彈，回報率達54%，遠超MSCI世界指數30%以上。歷史的重演並非必然，但新興市場情緒低迷過後，往往是投資新興市場股票的上佳時機。

 

＝＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : Josh Rubin 尚渤投資管理董事總經理兼投資組合經理

欄名 : 市場尚論

最新專欄文章 更多

博客 - 【ESG】投資權衡ESG因素管理風險　展望未來趨勢及挑戰
2022/02/22
【ESG】投資權衡ESG因素管理風險　展望未來趨勢及挑戰
博客 - 【2022展望】從監管發掘中國市場2大機遇
2022/01/18
【2022展望】從監管發掘中國市場2大機遇
博客 - 【抗通脹】高通脹料於未來數年維持　配置多元資產組合應對風險
2021/12/07
【抗通脹】高通脹料於未來數年維持　配置多元資產組合應對風險
博客 - 【債市展望】美債收益率低　怎配置固定收益組合？　增新興市場資產可對冲風險
2021/11/02
【債市展望】美債收益率低　怎配置固定收益組合？　增新興市場資產可對冲風險
博客 - 【ESG】抓緊電動車機遇　兩因素支持長遠增長
2021/09/14
【ESG】抓緊電動車機遇　兩因素支持長遠增長
股票 新興市場 美國 科技行業 標準普爾500指數 通脹 中國市場 中國

下一篇文章

【虛擬銀行】台灣虛銀將來銀行月底營業　有啲玩法同香港一間虛銀好相似！
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

博客 - 【收息股】尋找最佳收息股的3個方法
【收息股】尋找最佳收息股的3個方法
超科幻太空客貨車　現代STARIA Van平貴版開售
超科幻太空客貨車　現代STARIA Van平貴版開售
博客 - 【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
【保險保障】新冠肺炎免費額外保障比較　強制隔離都有得賠？確診最高一筆過賠18萬
博客 - 【加密貨幣】拜登簽加密貨幣行政命令　促進負責任創新發展
【加密貨幣】拜登簽加密貨幣行政命令　促進負責任創新發展
電子消費券1萬元出籠 盤點蘋果新產品邊款抵買
電子消費券1萬元出籠 盤點蘋果新產品邊款抵買
博客 - 商品價格狂升的投資攻略
商品價格狂升的投資攻略
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款