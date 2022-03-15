【投資展望】新興市場價值重估有望反彈　把握機會布局

2021年對新興市場投資者來說是段艱難的時期，MSCI新興市場指數落後於MSCI發達市場指數近25%，是近10年來兩者之間的最大差距。疫苗供應缺乏、通脹、貨幣政策緊縮，還有中國和巴西充滿不確定性的經濟環境，種種因素導致新興市場經濟的重啟步伐落後，儘管存在這些挑戰，但我們依然認為新興市場前景轉趨明朗，而且充滿機遇。

估值可帶來支持

在預估未來收益的基礎上，MSCI新興市場指數的交易價格較標準普爾500指數有42%的折讓。美國市場的估值在過去兩年增長17%，而新興市場估值則收縮3%。隨疫情後的市場環境愈趨正常，經濟的不確定性開始消散，價值重估將為新興市場帶來機會。

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新興市場央行率先對抗通脹

全球通脹壓力不斷升溫，許多發達市場或將加快收緊政策利率，但在MSCI新興市場指數中，包括南韓、墨西哥和巴西在內的近一半央行已經開始加息以遏制物價上漲。新興市場央行率先對抗通脹，並通常受到美國和歐洲等發達市場推出的緊縮措施影響較小，所以新興市場可能會比許多發達市場更早轉向鴿派，對新興市場股市而言是個好兆頭。

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中國及新興市場或有望反彈

中國市場是2021年下半年拖累新興市場表現的主要原因。監管措施收緊，特別是房地產和科技行業，引起很多投資者的憂慮。然而，政府最近積極的政策訊號有助提升投資者的信心。在12月的中央經濟工作會議上，當局強調穩增長的重要性，以及提出放寬監管措施的可能，藉此提振房地產行業。儘管2021年充斥不利因素，但中央仍將GDP增長目標定在5.5%左右。

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中國市場上一次以雙位數跑輸新興市場已經是在2016年，而2016年與2021年的相似之處正是缺乏明確性的監管政策。隨着不確定性陸續消散，中國在2017年引領新興市場強勁反彈，回報率達54%，遠超MSCI世界指數30%以上。歷史的重演並非必然，但新興市場情緒低迷過後，往往是投資新興市場股票的上佳時機。

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