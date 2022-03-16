【消費優惠】AEON嬰兒用品展優惠　指定信用卡消費最多可獲贈$300禮券

各位新手爸媽，想添置嬰兒用品，現在有優惠！AEON由即日起至3月23日，在設有嬰兒部的百貨店、展銷場及網上購物城舉行「BB體驗營」嬰兒用品展，售賣嬰童服裝、嬰兒車、嬰兒傢俬及床品、嬰兒食品、清潔用品、玩具等。

此次展銷設有三重折扣優惠：

首先，AEON會員及指定AEON信用卡持有人購買孕婦／嬰兒用品或嬰兒傢俬（奶粉、尿片及部分貨品除外），均可享95折優惠。如在3月20日的「感謝日」購買用品，亦可再獲得95折上折優惠。同時，AEON升級會員在推廣期內購買推廣單張內的「廣告商品」，更可獲得3倍積分。

其次，指定AEON信用卡持有人在分店購買指定嬰兒用品，可獲贈100元AEON購物禮券，當中有兩項產品更可獲贈200元購物禮券。 如在網上購物城訂購產品，更可額外獲贈多1張100元購物禮券。數量有限，送完即止。

加上，顧客在分店嬰兒部及展銷場內購買嬰兒傢俬買滿2500元，可減100元。買滿3500元，則可減200元。請留意此優惠以即日折實單一發票計算，只限直營商品，寄賣商品除外。

優惠詳情請瀏覽官方網站。

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撰文：hket小編

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