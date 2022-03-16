【消費優惠】牛角外賣自取低至58折　常棧餐廳$1豆腐花

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 牛角：外賣自取低至58折

牛角早前因疫情而停業，最近部分牛角分店已陸續重開，並提供堂食及外賣服務，堂食方面暫時只提供午市餐目、和牛餐目、飲品餐目（生啤除外）以及Kabu Pass會員餐目。

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另外，現時於牛角外賣自取可享低至58折優惠，無論人氣外賣丼或是精選燒肉套餐，都可享團購の外賣大割引優惠，購買4個或以上即享58折 （網上落單除外）；買一個餐亦可享8折優惠。

網上平台落單

首輪業務重開分店：

九龍灣德福店廣場2期4樓425號舖

將軍澳東港城1樓183號舖

營業時間：早上11時30分至晚上7時30分（最後下單時間晚上7時）

3月18日將重開之分店：

屯門市廣場1期2樓2173-2182號舖

旺角雅蘭中心2樓209-213號舖

營業時間：早上11時30分至晚上7時30分（最後下單時間晚上7時）

2. 常棧餐廳：1元豆腐花

由即日起至3月底，常棧餐廳推出1元豆腐花優惠，不需要額外購買任何糖水或小食均可享優惠。每碗外賣豆腐花需要收1元外賣盒錢，售完即止。

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另外，餐廳亦有不少小食可供大家選擇：

蒜辣雞翼尖 28元

炸蝦餅（4塊）28元

泰式椒麻雞球（6粒）30元

Shake shake雞球（6粒）30元

椒鹽炸燒賣（6粒）12元

芝士年糕（2件）22元

地址：大角咀埃華街105號地下C1號舖

3. Dan Ryan’s：外賣自取指定菜式低至6折

Dan Ryan’s推出人氣精選菜色外賣自取低至6折優惠，此優惠不可以與其他優惠重叠使用，數量有限，售完即止。需要注意的是，灣仔店暫時未能提供此優惠。

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低至6折精選菜色包括：

招牌凱撒沙律：原價158元，優惠價95元

雞肉流心芝士香脆墨西哥餅：原價158元，優惠價95元

紐約人氣水牛城雞翼（16件）：原價235元，優惠價165元

USDA 8安士尖沙朗牛扒配雜菜沙律：原價238元，優惠價142元

卡邦尼亞意粉：原價145元，優惠價88元

焗肉醬千層麵：原價198元，優惠價118元

傳統燒烤半雞：原價208元，優惠價124元

分店聯絡電話：

海港城分店：2735 6111；WhatsApp：2735 6111

又一城分店：2265 8811；WhatsApp：5595 8763

太古城分店：2845 4600；WhatsApp：6840 0814

灣仔利東街分店：2877 1918；WhatsApp：2877 1918

撰文：hket小編

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