【消費優惠】牛角外賣自取低至58折　常棧餐廳$1豆腐花

下一篇文章
金管局籲小心匯立偽冒程式及滙豐欺詐短訊
新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。
1. 牛角：外賣自取低至58折
牛角早前因疫情而停業，最近部分牛角分店已陸續重開，並提供堂食及外賣服務，堂食方面暫時只提供午市餐目、和牛餐目、飲品餐目（生啤除外）以及Kabu Pass會員餐目。
另外，現時於牛角外賣自取可享低至58折優惠，無論人氣外賣丼或是精選燒肉套餐，都可享團購の外賣大割引優惠，購買4個或以上即享58折 （網上落單除外）；買一個餐亦可享8折優惠。
首輪業務重開分店：
營業時間：早上11時30分至晚上7時30分（最後下單時間晚上7時）
3月18日將重開之分店：
營業時間：早上11時30分至晚上7時30分（最後下單時間晚上7時）
2. 常棧餐廳：1元豆腐花
由即日起至3月底，常棧餐廳推出1元豆腐花優惠，不需要額外購買任何糖水或小食均可享優惠。每碗外賣豆腐花需要收1元外賣盒錢，售完即止。
另外，餐廳亦有不少小食可供大家選擇：
地址：大角咀埃華街105號地下C1號舖
3. Dan Ryan’s：外賣自取指定菜式低至6折
Dan Ryan’s推出人氣精選菜色外賣自取低至6折優惠，此優惠不可以與其他優惠重叠使用，數量有限，售完即止。需要注意的是，灣仔店暫時未能提供此優惠。
低至6折精選菜色包括：
分店聯絡電話：
撰文：hket小編
＝＝＝＝＝
想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經
欄名 : 今日優惠精選